Только картошка, грудка и сметана — по отдельности больше не жарю. Готовлю картофельную запеканку: сытное чудо для всей семьи

Надоела обычная жареная картошка? Пришло время подарить вторую жизнь проверенным ингредиентам и создать блюдо, которое соберет всю семью за одним столом. Картофельная запеканка — это та самая душевная и невероятно сытная классика, которая выручает в любой ситуации. Она сочетает в себе нежнейшее картофельное пюре, сочную куриную грудку и аппетитную сырную корочку. Это не просто ужин, а настоящее кулинарное объятие: простое, доступное и безотказно вкусное. Идеально подходит, когда хочется и домашнего уюта, и чтобы все было максимально просто. Поверьте, после такой запеканки обычная жареная картошка действительно отдыхает.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г куриного филе, 200 г сметаны, 150 г твердого сыра, 1 луковица, соль, перец и растительное масло для смазывания формы. Картофель отварите до готовности и приготовьте из него пюре, добавив немного сметаны для нежности. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками, лук — полукольцами. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу и обжаривайте до готовности, посолив и поперчив. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину картофельного пюре, распределите начинку из курицы с луком, покройте оставшимся пюре. Сверху густо смажьте сметаной и обильно посыпьте натертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой сырной корочки. Дайте запеканке немного настояться перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».