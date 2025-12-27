Готовлю драники с сюрпризом: хрустящие снаружи, а внутри неожиданная начинка — обычный рецепт можно забыть

Готовлю драники с сюрпризом: хрустящие снаружи, а внутри неожиданная начинка — обычный рецепт можно забыть

Если ваша семья устала от традиционных драников, этот рецепт станет глотком свежего воздуха. Все, что нужно, — спрятать внутрь каждой порции теста кубик хорошего плавящегося сыра. Такой простой прием кардинально меняет и вкус, и восприятие блюда, делая его более сытным, интересным и праздничным, хотя готовится оно так же быстро и просто.

Картофель (5–6 крупных клубней) и луковицу (1 шт.) очищаю и натираю на мелкой терке. Полученную массу перекладываю в сито или на марлю и очень тщательно отжимаю, чтобы удалить максимальное количество крахмального сока. Это важно для хрустящей корочки.

В миску с отжатой картофельно-луковой массой добавляю яйцо (1 шт.), муку (2 ст. л.), соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешиваю до однородности.

Сыр (150 г, моцарелла, чеддер или другой хороший плавящийся сорт) нарезаю небольшими кубиками размером примерно 1×1 см.

В сковороде разогреваю растительное масло. Мокрой столовой ложкой выкладываю порцию картофельного теста на сковороду, слегка приплюсниваю ее в лепешку.

В центр лепешки кладу 1–2 кубика сыра. Сверху накрываю сыр еще одной порцией теста (примерно 1/2 столовой ложки). Аккуратно прижимаю края лопаткой и пальцами, чтобы «запечатать» начинку внутри, формируя толстоватую оладью.

Обжариваю на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до глубокого золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки.

Готовые оладьи выкладываю на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки масла. Подаю сразу, горячими, со сметаной, натуральным йогуртом или чесночным соусом.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.