04 декабря 2025 в 10:20

Таможенники изъяли 22 тонны «меда-афродизиака»

ФТС: в Дагестане таможенники изъяли 22 тонны афродизиака

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На границе с Грузией российские таможенники обнаружили свыше 22 тонн эпимедиумной пасты в фуре, следовавшей транзитом в Казахстан, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Афродизиак перевозился под видом меда, а стоимость продукции превысила 21 млн рублей.

Как сообщается, в пункте пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане инспекторы остановили для проверки машину, в которой, согласно накладной, перемещался травяной мед. После осмотра авто с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса было принято решение тщательно досмотреть груз, который вызвал подозрения.

Подозрения таможенников подтвердились. В картонных коробках вместо меда находилась эпимедиумная паста, расфасованная в стеклянную тару и бумажные саше.

Ранее сотрудники аэропорта Шереметьево изъяли у 38-летнего пассажира из Китая радиоактивные игральные карты. Когда иностранец проходил через зеленый коридор, сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь». Это обусловлено тем, что уровень ионизирующего излучения карт был превышен в четыре тысячи раз.

Россия
Дагестан
таможня
контрабанда
