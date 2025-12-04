Таможенники изъяли 22 тонны «меда-афродизиака»

На границе с Грузией российские таможенники обнаружили свыше 22 тонн эпимедиумной пасты в фуре, следовавшей транзитом в Казахстан, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Афродизиак перевозился под видом меда, а стоимость продукции превысила 21 млн рублей.

Как сообщается, в пункте пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане инспекторы остановили для проверки машину, в которой, согласно накладной, перемещался травяной мед. После осмотра авто с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса было принято решение тщательно досмотреть груз, который вызвал подозрения.

Подозрения таможенников подтвердились. В картонных коробках вместо меда находилась эпимедиумная паста, расфасованная в стеклянную тару и бумажные саше.

