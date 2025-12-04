Торт «Трезвая вишня»: на праздничном столе будет смотреться отменно, а его вкус — просто отвал башки

Торт «Трезвая вишня» будет отменно смотреться на праздничном столе. А его вкус — насыщенный шоколадный — просто отвал башки! В приготовлении ничего сложно, нужно лишь выделить немного времени.

Для бисквита взбейте 4 яйца с 150 г сахара, добавьте 130 г муки, 30 г какао и 5 г разрыхлителя. Выпекайте в круглой форме 25–30 минут при 180 °C. У остывшего бисквита аккуратно срежьте верхушку и отложите, затем извлеките мякоть, оставив стенки и дно толщиной 1-1,5 см. Для крема смешайте 400 г творожного сыра, 100 г сахарной пудры, 2 ст. л. какао, добавьте бисквитную крошку и 200 г вишни без косточек. Наполните бисквитную корзинку кремом, накройте срезанной крышечкой. Растопите 100 г темного шоколада с 50 мл сливок и залейте торт. Охладите 4–6 часов.

Вкус торта — нежнейший шоколадный бисквит с творожным кремом, в котором чувствуется кислинка вишни и насыщенный аромат какао. Сочетание текстур и идеальный баланс сладости делают этот торт настоящим шедевром!

