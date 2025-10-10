Яблочный брауни без муки и сахара: шоколадный десерт в ПП-варианте на 90 ккал

Яблочный брауни — это нежный и воздушный десерт в ПП-варианте, который готовится без муки и сахара. Всего 90 ккал на 100 граммов. Вкус этого брауни насыщенный, шоколадный, с нежной, влажной текстурой, напоминающей суфле.

Для приготовления вам понадобятся 4 яблока, 4 яйца, 4 столовые ложки какао-порошка, 1 столовая ложка оливкового или кокосового масла и 1 чайная ложка разрыхлителя.

Рецепт: очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте кусочками и измельчите в блендере вместе с остальными ингредиентами в однородную массу. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте в разогретой до 170–180°C духовке 40–50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Натуральная сладость яблок полностью заменяет сахар, делая десерт полезным и безопасным для фигуры. Подавайте брауни полностью остывшим — он отлично держит форму и станет идеальным дополнением к чаю или кофе.

