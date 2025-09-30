Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пирог-экспресс с замороженными ягодами: рецепт на скорую руку

Этот пирог-экспресс с замороженными ягодами станет вашим секретным оружием, когда нужно быстро приготовить вкусный десерт. Замороженные ягоды не требуют разморозки и дают больше сока, чем свежие, создавая эффект джема внутри.

Рецепт: для теста смешайте 200 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара и щепотку соли, разотрите в крошку. Добавьте 1 яйцо и быстро замесите тесто. Распределите его по форме, сделав бортики. На тесто высыпьте 400 г замороженных ягод (подойдет любая смесь — малина, смородина, вишня, черника), посыпьте 2 ст. л. крахмала и 50 г сахара. Для верхнего слоя смешайте 100 г овсяных хлопьев, 50 г муки, 50 г сахара и 50 г холодного масла, разотрите в крошку и рассыпьте поверх ягод. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистого цвета.

Дайте полностью остыть — так начинка загустеет. Вкус пирога идеально сбалансирован: рассыпчатая маслянистая основа, сочные ягоды с приятной кислинкой и хрустящая овсяная крошка сверху. Этот пирог хорош как теплым, так и холодным — он не черствеет несколько дней. Этот рецепт на скорую руку станет вашей палочкой-выручалочкой!

Ранее стало известно, как приготовить пирог без хлопот из слоеного теста с творогом: рецепт на все случаи жизни.

