«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 15:15

Пирог без хлопот из слоеного теста с творогом: рецепт на все случаи жизни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог из слоеного теста с творогом — это чудо-десерт с множеством преимуществ: быстрота приготовления, универсальность (подходит для завтрака или десерта) и нежный вкус, который нравится и взрослым, и детям.

Рецепт: раскатайте 500 г готового слоеного теста, выложите на противень. Для начинки смешайте 400 г творога, 2 яйца, 5 ст. л. сахара, щепотку ванилина и горсть изюма. Равномерно распределите начинку по тесту, заверните края и выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Подавайте пирог теплым или холодным — он хорош сам по себе или со сметаной и ягодами. Это блюдо станет вашим любимым рецептом на все случаи жизни! Вкус пирога — это гармония сливочного теста с воздушной творожной начинкой, легкой сладостью и ванильными нотками.

Ранее был назван рецепт творожников, которые получаются с первого раза: не растекаются и не сырые внутри.

рецепты
пироги
творог
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ISU удалил видео с выступлением Гуменника под украинскую песню
В Одессе собрались опорочить улицу легендарного русского полководца
Россиянам назвал и лучшие места для бюджетного отдыха за границей
Эволюция «Гераней» и новые войска ВСУ: новости СВО к вечеру 20 сентября
Ливни в Дагестане обрушили мост
В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух
Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская
Захарова озвучила, кто стоит за решениями призвавшего идти на Москву Ющенко
Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд
Монахам установили необычный запрет
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе
Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN
Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией
В США назвали самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года
В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России
Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.