Пирог без хлопот из слоеного теста с творогом: рецепт на все случаи жизни

Пирог без хлопот из слоеного теста с творогом: рецепт на все случаи жизни

Пирог из слоеного теста с творогом — это чудо-десерт с множеством преимуществ: быстрота приготовления, универсальность (подходит для завтрака или десерта) и нежный вкус, который нравится и взрослым, и детям.

Рецепт: раскатайте 500 г готового слоеного теста, выложите на противень. Для начинки смешайте 400 г творога, 2 яйца, 5 ст. л. сахара, щепотку ванилина и горсть изюма. Равномерно распределите начинку по тесту, заверните края и выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Подавайте пирог теплым или холодным — он хорош сам по себе или со сметаной и ягодами. Это блюдо станет вашим любимым рецептом на все случаи жизни! Вкус пирога — это гармония сливочного теста с воздушной творожной начинкой, легкой сладостью и ванильными нотками.

Ранее был назван рецепт творожников, которые получаются с первого раза: не растекаются и не сырые внутри.