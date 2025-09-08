Не растекаются и не сырые внутри: эти творожники получатся с первого раза

Эти творожники гарантированно получатся с первого раза. Их вкус — это гармония сладковатого творога, ванильных ноток и легкой кислинки сметаны с хрустящей золотистой поверхностью.

Секрет успеха — правильная консистенция теста: на 500 г сухого творога (обезжиренный не подходит!) возьмите 2 яйца, 5 ст. л. муки с горкой, 3 ст. л. сахара, щепотку соли и ванилин. Творог предварительно протрите через сито — это исключит комки. Тесто должно быть крутым, но липким. Сформируйте шарики, обваляйте в муке и слепите лепешки толщиной 1,5 см. Жарьте на среднем огне под крышкой 4–5 минут с каждой стороны до золотистости. Не переворачивайте раньше времени — дайте образоваться корочке.

Подавайте со сметаной, вареньем или медом. Эти творожники не растекаются и не сырые внутри, а их рецепт стал спасением для тех, кто раньше боялся готовить сырники.

