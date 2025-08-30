День знаний — 2025
Пирог из пачки творога: обалденная вкуснятина из дешевых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот нежный пирог с карамельной корочкой готовится из одной пачки творога. Его сладковатый вкус с ванильными нотками прекрасно сочетается с хрустящей верхушкой, а легкая кислинка делает десерт не приторным.

Рецепт: разомните вилкой пачку творога (200 г), добавьте 2 яйца, 5 ст. л. сахара, щепотку соли и ванилин. Всыпьте 1 ч. л. разрыхлителя и постепенно вмешайте 6–7 ст. л. муки — тесто должно получиться как густая сметана. Вылейте массу в смазанную форму, посыпьте сверху сахаром для хрустящей карамельной корочки и выпекайте 30–35 минут при 180 °C.

Подавайте пирог теплым со сметаной или вареньем — это обалденная вкуснятина к чаю, которая готовится из дешевых продуктов. Просто и очень вкусно!

Ранее стало известно, как приготовить творожные оладьи, богатые белком и кальцием.

пироги
творог
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
