Эти оладьи — кладезь белка и кальция: полезный завтрак без тяжести в животе

Эти оладьи — кладезь белка и кальция: полезный завтрак без тяжести в животе

Эти творожные оладьи — кладезь белка и кальция. Они получаются нежными внутри с хрустящей золотистой корочкой и обладают приятным сливочным вкусом с легкой творожной ноткой.

Для теста смешайте 200 г творога 9% (источник кальция), 2 яйца (белок), 100 г овсяных хлопьев (клетчатка), 1 банан (натуральная сладость) и щепотку ванилина. Взбейте блендером до однородности — тесто должно быть густым, как сметана. Жарьте на антипригарной сковороде без масла по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой.

Эти оладьи содержат 25 г белка и 30% суточной нормы кальция на порцию! Подавайте с греческим йогуртом и ягодами — полезный завтрак зарядит энергией на весь день без чувства тяжести в животе.

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