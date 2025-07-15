Торт с кабачковыми блинами: простая вкуснятина с сырно-чесночной намазкой

Торт с сырно-чесночной намазкой — это настоящее кулинарное откровение! Нежные кабачковые блины с легкой хрустящей корочкой, пропитанные сливочно-сырным кремом с пикантными нотками чеснока и зелени, создают гармоничный вкус, который покоряет с первого кусочка.

Рецепт: натрите 500 г кабачков, отожмите сок, добавьте 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль и перец. Жарьте тонкие блины на разогретой сковороде до золотистого цвета. Для крема смешайте 200 г творожного сыра, 100 г сметаны, 2 измельченных зубчика чеснока, зелень и специи по вкусу. Собирайте торт, чередуя слои блинов и крема, дайте настояться 2 часа в холодильнике.

Этот воздушный, нежный и в то же время сытный торт с кабачковыми блинами станет звездой любого стола, а готовится эта вкуснятина предельно просто из доступных ингредиентов.

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