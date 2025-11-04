Пирог брауни и чизкейк «2 в 1» — очуметь как просто: смешал, вылил тесто друг на друга — и в духовку

Этот потрясающий пирог брауни и чизкейк «2 в 1» сочетает в себе насыщенную шоколадную влажную основу и нежнейшую воздушную творожную прослойку, создавая идеальную гармонию вкусов и текстур. Готовится это чудо очуметь как просто: смешал ингредиенты, вылил тесто друг на друга — и в духовку.

Для шоколадной части вам понадобится: 200 г темного шоколада, 150 г сливочного масла, 200 г сахара, 3 яйца, 100 г муки. Растопите шоколад с маслом, смешайте с сахаром, яйцами и мукой. Для творожной части: 500 г творога, 200 г сахара, 3 яйца, ванилин. Взбейте творог с сахаром и яйцами до гладкости. Форму застелите пергаментом, вылейте шоколадное тесто, а сверху аккуратно распределите творожную массу. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 45–50 минут.

Готовый пирог поражает контрастом — плотная влажная шоколадная основа с насыщенным какао-вкусом прекрасно дополняется тающей во рту легкой творожной прослойкой с тонкой ванильной ноткой. Это два любимых десерта в одном изысканном угощении, которое никого не оставит равнодушным.

