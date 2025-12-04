Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 10:31

Опасный хищник растерзал пожилого мужчину во время отдыха

Житель Индии стал жертвой крокодила во время купания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В индийском штате Махараштра 59-летний мужчина погиб при нападении крокодила во время ежедневного купания в реке Дудхганга, сообщает The Times of India. Лаксман Калги, который обычно плавал в компании шести-семи человек, в последний раз также отправился к воде с друзьями и внезапно исчез, когда они зашли в реку.

Его тело обнаружили спустя три часа, говорится в материале. На ступнях и лодыжках погибшего были отчетливо видны следы зубов крупной рептилии, что подтвердило причину смерти.

Ранее в зоопарке Arruda Câmara в бразильском городе Жуан-Песоа львица напала на молодого человека, проникшего в ее вольер. 19-летний посетитель забрался на высокую ограду и оказался на территории, где содержатся хищники.

Кроме того, в Японии медведь напал на мужчину в общественном туалете к северу от Токио. Как сообщил пострадавший полиции, он увидел хищника, когда тот заглянул в его кабинку. 69-летний мужчина упал на спину и, отбиваясь ногами, сумел прогнать животное.

Также у берегов Португалии, в районе города Назаре, стая косаток атаковала яхту в ночь на 1 декабря. На судне, следовавшем из Лиссабона в Порту, находилась нидерландская семья.

Индия
крокодилы
смерти
реки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Исусу Христосу вынесли неожиданный приговор
Стало известно, на сколько подорожают коньки в 2026 году
Матвиенко призвала говорить правду о подвиге народа в борьбе с нацизмом
Раскрыты детали мирного плана США по Украине
В России заблокировали один из сервисов Apple
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.