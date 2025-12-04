Опасный хищник растерзал пожилого мужчину во время отдыха Житель Индии стал жертвой крокодила во время купания

В индийском штате Махараштра 59-летний мужчина погиб при нападении крокодила во время ежедневного купания в реке Дудхганга, сообщает The Times of India. Лаксман Калги, который обычно плавал в компании шести-семи человек, в последний раз также отправился к воде с друзьями и внезапно исчез, когда они зашли в реку.

Его тело обнаружили спустя три часа, говорится в материале. На ступнях и лодыжках погибшего были отчетливо видны следы зубов крупной рептилии, что подтвердило причину смерти.

Ранее в зоопарке Arruda Câmara в бразильском городе Жуан-Песоа львица напала на молодого человека, проникшего в ее вольер. 19-летний посетитель забрался на высокую ограду и оказался на территории, где содержатся хищники.

Кроме того, в Японии медведь напал на мужчину в общественном туалете к северу от Токио. Как сообщил пострадавший полиции, он увидел хищника, когда тот заглянул в его кабинку. 69-летний мужчина упал на спину и, отбиваясь ногами, сумел прогнать животное.

Также у берегов Португалии, в районе города Назаре, стая косаток атаковала яхту в ночь на 1 декабря. На судне, следовавшем из Лиссабона в Порту, находилась нидерландская семья.