04 декабря 2025 в 10:10

Простой ужин за 15 минут: готовим пасту с ветчиной и оливками как в солнечной Италии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эту пасту я впервые попробовал в маленьком семейном ресторанчике в Палермо, куда нас привел местный гид. Хозяин, добродушный сицилиец, рассказал, что этот рецепт передается в его семье из поколения в поколение. Аромат сливочного соуса с ветчиной и оливками навсегда остался в моей памяти, и теперь я готовлю это блюдо, когда хочу почувствовать атмосферу солнечной Италии.

200 г ветчины нарезаю тонкими полосками и обжариваю на 2 ст. л. оливкового масла до легкой корочки. Добавляю 100 г измельченных оливок без косточек и томлю 2 минуты. Вливаю 200 мл густых сливок, добавляю щепотку мускатного ореха и 1 ч. л. сушеного базилика. Тем временем отвариваю 400 г пасты до состояния аль денте. Соединяю пасту с соусом, прогреваю на медленном огне 1 минуту. Подаю сразу, посыпав 30 г тертого пармезана и свежей зеленью.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

