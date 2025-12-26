Новый год — 2026
Фаршированные крабовые палочки с сыром и чесноком — простая и любимая закуска: семейная традиция к Новому году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Фаршированные крабовые палочки — вечная классика, которая не выходит из моды. Они уместны и на детском празднике, и на взрослом фуршете, их удобно есть без приборов, и они гарантированно исчезают с блюда в первую очередь.

Для начинки смешиваю 200 г плавленого сыра (типа «Дружба») с 2-3 столовыми ложками майонеза, 1-2 измельченными зубчиками чеснока и мелко порубленной зеленью укропа. Массу тщательно вымешиваю до однородности. Беру 10–12 крабовых палочек. Если палочки плотно свернуты, аккуратно разворачиваю их в длинные пластины. Если нет — просто разрезаю вдоль, не доходя до конца, и раскрываю как книжку. На каждую развернутую пластину наношу тонкий слой сырной начинки, равномерно распределяя ее ложкой или кондитерским мешком. Аккуратно сворачиваю палочки обратно, придавая им первоначальную форму. Готовые фаршированные палочки убираю в холодильник минимум на 30 минут, чтобы они пропитались и стали более плотными. Перед подачей нарезаю каждую палочку наискосок на 2-3 кусочка. Можно украсить зернышком икры или веточкой зелени.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
крабовые палочки
рецепты
закуски
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
