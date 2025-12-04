В России оценили идею внедрить биометрию в школах

В российских школах давно пора внедрить систему прохода по биометрии, ведь эта мера значительно повысит уровень безопасности, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» педагог Константин Тхостов. По его словам, это пойдет на пользу не только детям, но и родителям.

Ничего плохого в этом нет. Наоборот, давно назревшая история. Более того, вы же понимаете, как только ребенок попадает на территорию образовательной организации, верификация его происходит на безопасной зоне, и родителю спокойно, — высказался Тхостов.

Он уточнил, что внедрение биометрии позволит дополнительно обезопасить школы от проникновения нежелательных людей и агрессивно настроенных граждан. При этом, по мнению педагога, перед реализацией этой меры важно убедиться, что у всех родителей «есть понимание, что биометрия вводится во благо детей».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что вход в школы по биометрии не обеспечит безопасность учеников. По его мнению, такие технологии распознавания школьников значительно уступают в надежности традиционным методам контроля — электронным карточкам и вахтерам.