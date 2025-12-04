Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 10:25

В России оценили идею внедрить биометрию в школах

Педагог Тхостов: внедрение биометрии в школах повысит уровень безопасности

Сотрудник службы безопасности в школе Сотрудник службы безопасности в школе Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В российских школах давно пора внедрить систему прохода по биометрии, ведь эта мера значительно повысит уровень безопасности, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» педагог Константин Тхостов. По его словам, это пойдет на пользу не только детям, но и родителям.

Ничего плохого в этом нет. Наоборот, давно назревшая история. Более того, вы же понимаете, как только ребенок попадает на территорию образовательной организации, верификация его происходит на безопасной зоне, и родителю спокойно, — высказался Тхостов.

Он уточнил, что внедрение биометрии позволит дополнительно обезопасить школы от проникновения нежелательных людей и агрессивно настроенных граждан. При этом, по мнению педагога, перед реализацией этой меры важно убедиться, что у всех родителей «есть понимание, что биометрия вводится во благо детей».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что вход в школы по биометрии не обеспечит безопасность учеников. По его мнению, такие технологии распознавания школьников значительно уступают в надежности традиционным методам контроля — электронным карточкам и вахтерам.

биометрия
школы
дети
педагоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Замглавы Россельхознадзора по СКФО заподозрили в получении взятки
Вдова Осборна представила мерч с насмешкой над вокалистом Pink Floyd
Рязанская полиция задержала мужчину за незаконную легализацию 14 мигрантов
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.