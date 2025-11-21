Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 09:28

Закопайте эти луковицы перед морозами — получите идеальные цветы, которые переживут любую зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Есть цветок, который идеально подходит для поздней посадки и гарантированно взойдет следующим летом, пережив даже самую суровую зиму, — это нарцисс.

Эти луковичные многолетники сажают как раз осенью, вплоть до ноября, чтобы они успели укорениться до стабильных морозов, а затем провели всю зиму в состоянии покоя. Нарциссы абсолютно неприхотливы и обладают фантастической зимостойкостью, их луковицы не вымерзают даже в сильные холода.

Весной они одними из первых тронутся в рост, а к началу лета ваш сад украсят изящные цветы, источающие тонкий, свежий аромат. Их ярко-желтые, белые или двухцветные головки будут радовать вас несколько недель, создавая настроение пробуждения и праздника. Просто закопайте эти луковицы перед морозами — получите идеальные цветы, которые переживут любую зиму.

