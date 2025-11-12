Даже когда идет снег, у вас все будет в цветах: холодостойкое растение для дачи

Алиссум — это уникальный почвопокровный однолетник, который сохраняет цветение даже при первых осенних заморозках и может уходить под снег с распустившимися цветами.

Его главное преимущество — феноменальная холодостойкость в сочетании с непрерывным цветением с июня до поздней осени. Растение образует пышные куртины высотой 15–20 см, сплошь усыпанные мелкими душистыми цветами белых, розовых или фиолетовых оттенков. Дачники ценят алиссум за интенсивный медовый аромат, который привлекает в сад пчел и бабочек.

Он прекрасно переносит засуху, не боится похолоданий и продолжает цвести, когда другие цветы уже завершили вегетацию. Даже когда идет снег, у вас все будет в цветах! При этом алиссум не требует особого ухода — достаточно легкого полива в засуху и обрезки для поддержания формы.

