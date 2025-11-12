Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 06:46

Даже когда идет снег, у вас все будет в цветах: холодостойкое растение для дачи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Алиссум — это уникальный почвопокровный однолетник, который сохраняет цветение даже при первых осенних заморозках и может уходить под снег с распустившимися цветами.

Его главное преимущество — феноменальная холодостойкость в сочетании с непрерывным цветением с июня до поздней осени. Растение образует пышные куртины высотой 15–20 см, сплошь усыпанные мелкими душистыми цветами белых, розовых или фиолетовых оттенков. Дачники ценят алиссум за интенсивный медовый аромат, который привлекает в сад пчел и бабочек.

Он прекрасно переносит засуху, не боится похолоданий и продолжает цвести, когда другие цветы уже завершили вегетацию. Даже когда идет снег, у вас все будет в цветах! При этом алиссум не требует особого ухода — достаточно легкого полива в засуху и обрезки для поддержания формы.

Ранее были названы 7 многолетников, которые можно смело сажать, если температура опустилась ниже 0 °C.

Читайте также
Посадите в ноябре — весной в саду звездное небо из лиловых цветов! Многолетник-сказка преобразит любую клумбу
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду звездное небо из лиловых цветов! Многолетник-сказка преобразит любую клумбу
Посадите в ноябре — весной в саду парад разноцветных шариков! Не многолетник, а сказка
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду парад разноцветных шариков! Не многолетник, а сказка
Этот цветок создаст куст с густыми махровыми соцветиями: не боится дождя и холода
Общество
Этот цветок создаст куст с густыми махровыми соцветиями: не боится дождя и холода
В Тибете ученые нашли одно из старейших растений в мире
Азия
В Тибете ученые нашли одно из старейших растений в мире
Цветет как фабрика бутонов: чудо-цветок для выращивания в кашпо в саду
Общество
Цветет как фабрика бутонов: чудо-цветок для выращивания в кашпо в саду
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти хотят внедрить для выпускников медвузов отработки до трех лет
Названа стоимость самого дешевого билета на «Щелкунчика»
Москвичам пообещали зимнюю погоду на следующей неделе
Россия проиграла суд по делу о строительстве здания посольства
Юрист раскрыл, отправят ли похитителей бордер-колли в тюрьму
«Обглодали до костей»: судмедэксперт назвал три варианта пропажи Усольцевых
Готовим теплицу к сезону: простая уборка и дезинфекция для богатого урожая
Новый котел для ВСУ, коллапс логистики: новости СВО к утру 12 ноября
Вернулся в РФ, а сим-карта не работает: что случилось, как вернуть связь
В СК отреагировали на жуткий инцидент с травмированием ребенка из-за купюры
Водители легковушек получают штрафы из-за хитрости владельцев грузовиков
Землю накрыла очень сильная магнитная буря планетарного масштаба
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 ноября: инфографика
Губернатор раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область
Овечкин отличился в матче против «Каролины»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 ноября
Германия нашла способ расторгнуть контракт с российским «Ямалом»
Стало известно, сколько БПЛА сбили в российским небе за ночь
ВСУ начали сбрасывать российским бойцам купюры со «взрывными» QR-кодами
Скумбрия, маринованная в кетчупе! Очень просто и вкусно
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.