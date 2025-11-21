В ДНР рассказали о новом эпизоде жестокости операторов дронов ВСУ

Украинские операторы беспилотников целенаправленно уничтожали собственных сослуживцев, которые пытались сдаться в плен в районе Красноармейска (Покровска), заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС. По его словам, российским военным фактически пришлось спасать пленных в населенном пункте.

В Красноармейске нашим войскам пленных приходилось в буквальном смысле спасать. Довольно большое количество сдавшихся погибли от атак украинских дронов, в том числе при эвакуации. Существенная часть погибла при эвакуации, — сказал собеседник.

Ранее взятый в плен военнослужащий Александр Сидельник говорил, что командование Вооруженных сил Украины скрыло от своих подчиненных в Красноармейске информацию о полном окружении российскими войсками. По его свидетельству, солдаты ВСУ находились в блиндаже и были вынуждены пить дождевую воду. Также пленный рассказал о предпринимавшихся попытках оказать помощь раненым, но большинство из них в конечном счете погибало.

Еще один военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Самодай описал процедуру своей сдачи в плен в Красноармейске при содействии местных жителей. После того как командиры оставили их, он вместе с сослуживцем укрылся в пустой квартире в Лазурном переулке. Местные жители помогли им установить контакт с российскими военными для добровольной сдачи, поскольку солдаты не видели смысла в дальнейшем сопротивлении.