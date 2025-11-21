Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 09:27

В ДНР рассказали о новом эпизоде жестокости операторов дронов ВСУ

Кимаковский: ВСУ в Красноармейске убивали сдававшихся в плен сослуживцев

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинские операторы беспилотников целенаправленно уничтожали собственных сослуживцев, которые пытались сдаться в плен в районе Красноармейска (Покровска), заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС. По его словам, российским военным фактически пришлось спасать пленных в населенном пункте.

В Красноармейске нашим войскам пленных приходилось в буквальном смысле спасать. Довольно большое количество сдавшихся погибли от атак украинских дронов, в том числе при эвакуации. Существенная часть погибла при эвакуации, — сказал собеседник.

Ранее взятый в плен военнослужащий Александр Сидельник говорил, что командование Вооруженных сил Украины скрыло от своих подчиненных в Красноармейске информацию о полном окружении российскими войсками. По его свидетельству, солдаты ВСУ находились в блиндаже и были вынуждены пить дождевую воду. Также пленный рассказал о предпринимавшихся попытках оказать помощь раненым, но большинство из них в конечном счете погибало.

Еще один военнослужащий 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Самодай описал процедуру своей сдачи в плен в Красноармейске при содействии местных жителей. После того как командиры оставили их, он вместе с сослуживцем укрылся в пустой квартире в Лазурном переулке. Местные жители помогли им установить контакт с российскими военными для добровольной сдачи, поскольку солдаты не видели смысла в дальнейшем сопротивлении.

СВО
ВСУ
ВС РФ
Красноармейск
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Петербурге студентка заявила, что поджигала вышки сотовой связи
Стало известно, как мошенники начали обманывать автовладельцев
Московский суд взыскал с германской компании миллиарды евро
Двухмесячная девочка попала в больницу из-за отравления дымом при пожаре
«Крупнейший успех»: военэксперт объяснил важность освобождения Купянска
Бывший сотрудник СБУ рассказал о компроматах НАБУ и САП
В небе над российским регионом засияла таинственная вспышка
В России повысят исполнительский сбор за взыскание долгов
Работа крупного российского перевозчика оказалась заблокирована
Гагин назвал причину побега из Украины «кошелька Зеленского»
Больше 20 детей умерли из-за сиропа от кашля
«Главный диверсант»: россиянам назвали основные причины тромбоза
Главные тренды в рекламе в 2026 году обсудили на НРФ-9 в Москве
Украину предупредили об обрушении фронта уже скоро
Зеленского отговаривают от переизбрания
Россиянка чуть не погибла во время отдыха на пляже из-за медузы
Стало известно, как Лукашенко заставил сдаться Литву
Четверо детей погибли при взрыве на химзаводе в Пакистане
Ким обвинила крупные банки в намерении «уничтожить конкурентов»
Дешево и вкусно: этот рецепт с минтаем станет вашим любимым ужином надолго
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.