21 ноября 2025 в 09:34

Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Участница из Мексики Бош Фернандес победила на конкурсе «Мисс Вселенная»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Участница из Мексики Фатима Бош Фернандес победила на 74-м конкурсе «Мисс Вселенная», который проходил в Бангкоке, заявил ведущий во время прямой трансляции. Второе место заняла представительница Таиланда Вина Павина Сингх, а третье — представительница Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер.

Корону 74-го конкурса «Мисс Вселенная» получает участница из Мексики!сказал ведущий.

Ранее вице-президент конкурса красоты «Мисс Вселенная» Нават Ицарагрисил публично извинился перед участницами после того, как оскорбил Фатиму Бош. Он заявил, что не называл Бош «тупой», после чего расплакался. Вице-президента со скандалом отстранили от работы, а президент конкурса предположил, что Ицарагрисил, возможно, хотел оказаться в центре внимания.

До этого мисс Россия — 2025 показала наряд, в котором планировала представлять страну на международном событии. Венза выбрала полупрозрачное вечернее платье телесного оттенка, которое полностью было усыпано блестящими кристаллами и пайетками, создающими ощущение мерцающей ткани. Также представительница России дополнила образ короной и мягкими локонами.

