Назвавший «тупоголовой» мексиканку организатор «Мисс Вселенной» расплакался

Вице-президент конкурса красоты «Мисс Вселенная» Нават Ицарагрисил публично извинился перед участницами после того, как оскорбил конкурсантку из Мексики Мелиссу Флорес Бош, сообщает Mothership. Он опроверг, что назвал Бош «тупой», после чего расплакался.

Я человек. Иногда я не могу себя контролировать. Мне очень жаль, что так получилось, — сказал он, добавив, что не хотел никого оскорбить.

Ицарагрисил привлек к себе внимание, публично назвав обладательницу титула «Мисс Мексика» «тупоголовой», он отчитал ее за отсутствие на фотосессии от спонсоров. Участницы вступились за модель, отметив, что она имеет право голоса. Вице-президента со скандалом отстранили от работы, а президент конкурса «Мисс Вселенная» раскритиковал действия Ицарагрисила и предположил, что тот, возможно, хотел оказаться в центре внимания.

Ранее мисс Россия — 2025 показала наряд, в котором планировала представлять страну на международном событии. Венза должна была выступить в полупрозрачном вечернем платье телесного оттенка, которое полностью усыпано блестящими кристаллами и пайетками, создающими ощущение мерцающей ткани.