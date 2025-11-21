Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 05:46

Многолетник-рекордсмен по цветению: уходит под снег в полном цвету

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Абсолютным рекордсменом по продолжительности цветения по праву считается очиток видный, или седум. Этот многолетник начинает свое шоу в августе и не сдает позиций до заморозков, часто уходя под снег в полном цвету.

Его крупные плоские соцветия-щитки, собранные из мелких звездчатых цветков, окрашены в яркие розовые, малиновые или пурпурные оттенки. Очиток абсолютно неприхотлив: он засухоустойчив, зимостоек, прекрасно растет на любой почве и требует минимум ухода. Даже когда большинство растений в саду давно завершили вегетацию, очиток видный продолжает радовать глаз своей сочной листвой и пышными шапками соцветий.

Посадив этот цветок, вы гарантированно обеспечите своему саду яркий акцент в самое унылое время года и получите невероятно эффектное и выносливое растение, которое будет украшать клумбу долгие годы.

Ранее был назван чудо-цветок для выращивания в кашпо в саду: цветет как фабрика бутонов.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
