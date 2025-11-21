Этот цветок можно сажать в мерзлую землю в ноябре: переживет любую зиму, взойдет мощным кустом

Если вы опоздали с осенними посадками, но хотите получить цветущий сад следующим летом, ваш идеальный вариант — неприхотливый и морозостойкий люпин. Этот многолетник можно смело сажать в мерзлую землю в ноябре.

Семена люпина не боятся холода, они пройдут естественную стратификацию зимой и дружно взойдут ранней весной, как только сойдет снег. К началу лета вы получите мощные растения с роскошными резными листьями и высокими свечками соцветий всех оттенков радуги — от белоснежного до фиолетового и малинового.

Люпин не только невероятно декоративен, но и полезен для почвы, обогащая ее азотом. Он абсолютно зимостоек, засухоустойчив и требует минимум ухода. Посадив люпин в ноябре, вы гарантированно получите пышное и яркое цветение, которое преобразит ваш сад с первой же попытки. Он переживет любую зиму, взойдет мощным кустом.

