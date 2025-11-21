ЕС рассматривает возможность возглавить подготовку палестинской полиции

Евросоюз обсуждает возможность возглавить подготовку палестинской полиции и варианты расширения европейской миссии по мониторингу КПП на границах сектора Газа, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС. Она добавила, что судьба всего мира зависит от того, продолжит ли существовать ХАМАС.

Мы также обсуждали возможность того, что миссия поддержки полиции ЕС возглавит подготовку палестинской полиции. Я приветствую то, что Франция пообещала направить сто сотрудников полиции для этой миссии, — сказала она.

Ранее движение ХАМАС призвало международное сообщество последовать примеру Турции, выдавшей ордер на арест Нетаньяху по обвинению в геноциде в секторе Газа. Кроме того, привлечь к ответственности потребовали и других израильских лидеров за преступления против человечности.

До этого стало известно о личных встречах спецпосланника президента США Уиткоффа и зятя американского лидера с представителями палестинского движения ХАМАС. Согласно данным источника, именно эти переговоры позволили достичь договоренностей по урегулированию ситуации в секторе Газа.