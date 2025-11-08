Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 16:24

В ХАМАС призвали весь мир арестовать Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС призвало международное сообщество последовать примеру Турции, генпрокуратура которой выдала ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде в секторе Газа, сообщает Telegram-канал организации. Представители движения указали на необходимость привлечения к ответственности главы израильского правительства и других первых лиц страны.

Призываем все страны и их судебные органы выдать ордеры на преследование израильских лидеров, где бы они ни находились, и добиваться привлечения их к ответственности за преступления против человечности, — говорится в публикации.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал германскую позицию относительно палестино-израильского конфликта. Президент также предложил ФРГ объединить усилия для восстановления мирной обстановки в секторе Газа.

Кроме того, он после визита в Египет заявил, что достигнутые Израилем и ХАМАС договоренности являются лишь временным перемирием, а не решением палестинской проблемы. Турецкий президент акцентировал важность формирования независимой Палестины как ключевого условия долговременного урегулирования.

ХАМАС
Израиль
Палестина
Биньямин Нетаньяху
аресты
Турция
