Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 09:38

Цветы с сияющей сердцевиной: сохраняют идеальный вид даже в самую сильную жару и засуху

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Остеоспермум — это уникальное растение, сочетающее нежность ромашки с феноменальной выносливостью. Его главное преимущество — способность цвести без перерыва с июня до самых заморозков, сохраняя идеальный вид даже в самую сильную жару и засуху.

Этот цветок хорош своими необычными соцветиями с сияющей сердцевиной, которая меняет оттенок в зависимости от освещения, и лепестками разнообразных окрасок — от белоснежных и розовых до фиолетовых и оранжевых, которые не теряют декоративности после дождя и не выгорают на солнце.

Он прекрасно подходит для клумб, бордюров, контейнеров и подвесных кашпо, быстро разрастаясь и создавая сплошной цветущий ковер. При этом растение не требует особого ухода — достаточно умеренного полива и редких подкормок. Остеоспермум устойчив к болезням и вредителям, а его цветы, закрывающиеся на ночь и в пасмурную погоду, всегда выглядят свежими и ухоженными.

Ранее были названы 4 цветка для посадки в промерзшую землю в ноябре: бросил, притоптал и забыл.

Читайте также
Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых горошин. Многолетник-талисман с красивыми цветками
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых горошин. Многолетник-талисман с красивыми цветками
Цветы на балконе осенью: какие сорта выбрать, сколько нужно света и тепла
Life Style
Цветы на балконе осенью: какие сорта выбрать, сколько нужно света и тепла
Сажаю в ноябре — в апреле вырастают синий и розовый ковры: этот цветок не боится снега
Общество
Сажаю в ноябре — в апреле вырастают синий и розовый ковры: этот цветок не боится снега
Россиянам объяснили, какой объем дров нужно заготавливать на зиму
Общество
Россиянам объяснили, какой объем дров нужно заготавливать на зиму
Снег выпал: можно ли обрезать деревья и кустарники в саду зимой?
Семья и жизнь
Снег выпал: можно ли обрезать деревья и кустарники в саду зимой?
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Принц Уильям рассказал, как дети узнали о раке матери
Россияне столкнулись с блокировкой сим-карт при возвращении из-за границы
Разведчик рассказал, что заставило половину бойцов ВСУ сбежать из Рыбного
Генерал объяснил, почему Британия пыталась получить МиГ-31
Россиянка не выжила после ДТП с автобусом в Египте
Крупный тайник ВСУ обнаружили в лесополосе в ДНР
Раскуроченный автобус с российскими туристами показали в Сети
В России могут ужесточить контроль над управляющими компаниями
В Госдуме оценили действия ФСБ при предотвращении угона истребителя МиГ-31
В Британии узнали о катастрофических проблемах ВСУ на фронте
Российский студент-первокурсник умер после избиения в общежитии
В Минобрнауки предложили запретить демпинг вузов
Стало известно, что Трамп подарил новому президенту Сирии
В России требуют лишить Пугачеву звания народной артистки
Мошенники обманывают россиян на площадках для знакомств
Военэксперт раскрыл, как освобождение Красноармейска повлияет на ход СВО
В ГД пообещали жесткий ответ Украине и Британии за попытку украсть МиГ-31
От кладовщика до руководителя: чем Ozon привлекает и удерживает сотрудников
Россиян предупредили о встряске магнитного поля Земли
Взрыв автомобиля в Индии мог быть атакой смертника
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.