Цветы с сияющей сердцевиной: сохраняют идеальный вид даже в самую сильную жару и засуху

Остеоспермум — это уникальное растение, сочетающее нежность ромашки с феноменальной выносливостью. Его главное преимущество — способность цвести без перерыва с июня до самых заморозков, сохраняя идеальный вид даже в самую сильную жару и засуху.

Этот цветок хорош своими необычными соцветиями с сияющей сердцевиной, которая меняет оттенок в зависимости от освещения, и лепестками разнообразных окрасок — от белоснежных и розовых до фиолетовых и оранжевых, которые не теряют декоративности после дождя и не выгорают на солнце.

Он прекрасно подходит для клумб, бордюров, контейнеров и подвесных кашпо, быстро разрастаясь и создавая сплошной цветущий ковер. При этом растение не требует особого ухода — достаточно умеренного полива и редких подкормок. Остеоспермум устойчив к болезням и вредителям, а его цветы, закрывающиеся на ночь и в пасмурную погоду, всегда выглядят свежими и ухоженными.

