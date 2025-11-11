Россиянам объяснили, какой объем дров нужно заготавливать на зиму Депутат Чаплин: для обогрева частного дома нужно до 12 кубометров дров

Для отопления частного дома требуется до 12 кубических метров дров, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, для эффективного обогрева помещения следует минимизировать теплопотери.

Для того чтобы правильно определить, сколько дров потребуется на зиму, необходимо учесть несколько ключевых факторов. Главный из них — это отапливаемая площадь дома. Условно можно принять за основу, что для отопления хорошо утепленного дома площадью 50 квадратных метров в течение всей зимы при условии периодических посещений может потребоваться около пяти-шести кубических метров дров, уложенных в поленницу. Для дома в 100 квадратных метров это значение может составить 10–12 кубометров, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что плохо утепленные окна, двери и тонкие стены могут существенно увеличить расход дров. Депутат указал, что твердые лиственные породы, такие как дуб, бук, береза и ясень, горят дольше и выделяют больше тепла, чем мягкие хвойные деревья, такие как ель и сосна.

Инструкция по расчету дров состоит из нескольких шагов. Первый шаг — определите, сколько энергии вам нужно. Условно считается, что для отопления 10 квадратных метров утепленного помещения требуется один киловатт тепловой энергии в час. Второй шаг — выясните, сколько тепла дает ваш дровяной котел или печь. Эта информация указывается в техническом паспорте устройства, — добавил Чаплин.

Он подчеркнул, что также важно определить теплотворную способность дров. По его словам, один кубический метр плотно сложенных березовых поленьев при правильной сушке выделяет около 1500–1700 киловатт-часов тепла. Также, заключил Чаплин, необходимо рассчитать нужное количество дров, разделив общую потребность в тепле за сезон на теплотворную способность одного кубометра древесины.

