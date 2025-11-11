Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 04:20

Россиянам объяснили, какой объем дров нужно заготавливать на зиму

Депутат Чаплин: для обогрева частного дома нужно до 12 кубометров дров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для отопления частного дома требуется до 12 кубических метров дров, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, для эффективного обогрева помещения следует минимизировать теплопотери.

Для того чтобы правильно определить, сколько дров потребуется на зиму, необходимо учесть несколько ключевых факторов. Главный из них — это отапливаемая площадь дома. Условно можно принять за основу, что для отопления хорошо утепленного дома площадью 50 квадратных метров в течение всей зимы при условии периодических посещений может потребоваться около пяти-шести кубических метров дров, уложенных в поленницу. Для дома в 100 квадратных метров это значение может составить 10–12 кубометров, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что плохо утепленные окна, двери и тонкие стены могут существенно увеличить расход дров. Депутат указал, что твердые лиственные породы, такие как дуб, бук, береза и ясень, горят дольше и выделяют больше тепла, чем мягкие хвойные деревья, такие как ель и сосна.

Инструкция по расчету дров состоит из нескольких шагов. Первый шаг — определите, сколько энергии вам нужно. Условно считается, что для отопления 10 квадратных метров утепленного помещения требуется один киловатт тепловой энергии в час. Второй шаг — выясните, сколько тепла дает ваш дровяной котел или печь. Эта информация указывается в техническом паспорте устройства, — добавил Чаплин.

Он подчеркнул, что также важно определить теплотворную способность дров. По его словам, один кубический метр плотно сложенных березовых поленьев при правильной сушке выделяет около 1500–1700 киловатт-часов тепла. Также, заключил Чаплин, необходимо рассчитать нужное количество дров, разделив общую потребность в тепле за сезон на теплотворную способность одного кубометра древесины.

Глава подмосковного филиала Роскадастра Наталья Адигамова заявила, что россияне могут узнать границы своих земельных участков, воспользовавшись «Госуслугами», МФЦ или порталом Росреестра. Для этого, по ее словам, нужно заказать онлайн-выписку.

Читайте также
Посади в ноябре — получи июньский букет: этот цветок растет на бедных почвах и не требует подвязки
Общество
Посади в ноябре — получи июньский букет: этот цветок растет на бедных почвах и не требует подвязки
Вечнозеленый кустарник, покрывающийся розовыми зефирками: хорошо зимует, растет в полутени
Общество
Вечнозеленый кустарник, покрывающийся розовыми зефирками: хорошо зимует, растет в полутени
Врач предупредила о вреде вакцины от стресса
Здоровье/красота
Врач предупредила о вреде вакцины от стресса
Работодателям рассказали, как сохранить нервную систему сотрудников
Общество
Работодателям рассказали, как сохранить нервную систему сотрудников
Посадите в ноябре — весной в саду водопад белоснежных шариков! Многолетник-сказка с красивыми цветками
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду водопад белоснежных шариков! Многолетник-сказка с красивыми цветками
дачи
советы
дачники
россияне
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог предупредила об опасности распродаж в «черную пятницу»
Трамп пообещал снизить давление на российского союзника
Финэксперт назвала простой способ сэкономить при планировании отпуска
Россиянам объяснили, какой объем дров нужно заготавливать на зиму
Очевидцы сообщили о серии взрывов над Саратовом и Энгельсом
Атака ВСУ на Саратовскую область 11 ноября: повреждения, что известно
Врач раскрыл пугающие факты о составе мясной колбасы
Ряд штрафов в России могут многократно увеличить
СК проверит персонал соццентра, из-за которого пациентка лишилась рук
Врач предупредила о вреде вакцины от стресса
Атака на Одесскую область 11 ноября: какие цели поражены, что известно
Фиксированные выплаты к страховой пенсии могут поднять в два раза
Баста, Кадышева, Шура: названы гонорары артистов на новогодние праздники
Работодателям рассказали, как сохранить нервную систему сотрудников
Ссоры с Кудрявцевой, сольная карьера, слова об СВО: как живет Катя Гордон
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
Названа проблема, на которую указывает шелушение зоны декольте и кожи шеи
«Европа на перепутье»: страны ЕС исключили из «властного квадрата»
Юрист раскрыл, когда Усольцевых могут признать умершими
Потеря ролей, слова об СВО, поездки в Донбасс: как живет Екатерина Гусева
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.