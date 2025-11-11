Трамп пообещал снизить давление на российского союзника Трамп снизил пошлины в адрес Индии на фоне сокращения импорта российской нефти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил во время выступления перед журналистами в Белом доме о планах по снижению торговых пошлин для Индии. Решение мотивировано значительным сокращением объемов импорта российской нефти индийскими компаниями.

Сейчас пошлины для Индии очень высокие из-за российской нефти <...>. Импорт был значительно снижен. В какой-то момент мы собираемся снизить пошлины, — уточнил Трамп.

Высокие пошлины, по словам президента США, являются ответной мерой на сотрудничество Индии с Россией в энергетической сфере. В своем выступлении политик подчеркнул, что снижение тарифных барьеров станет возможным после закрепления текущей тенденции к уменьшению зависимости от российских нефтяных поставок.

Ранее Трамп пообещал выплатить каждому американцу, кроме сверхбогатых граждан, более $2000 (161,7 тыс. рублей) за счет средств, полученных от взимания пошлин. В своей соцсети Truth Social он подчеркнул, что инвестиции растут, а заводы и фабрики появляются по всей стране. По словам президента, благодаря введению пошлин США достигли рекордных показателей в экономике и промышленности.