В Словакии озвучили, что повлияет на затягивание украинского конфликта Фицо: передача Украине замороженных активов России затянет конфликт на два года

Использование замороженных российских активов для финансирования Украины может ухудшить мировую ситуацию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо изданию The European Conservative. По его мнению, предоставление Киеву кредита в размере €140 млрд (13 трлн рублей) за счет этих средств приведет к продолжению боевых действий как минимум на два года.

Хотим ли мы закончить конфликт или разжигаем его? Мы собираемся дать Украине €140 млрд, чтобы конфликт продолжался. Так что же это значит? Что он будет продолжаться еще как минимум два года, — уточнил политик.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что Братислава не будет участвовать в каких-либо юридических или финансовых программах, направленных на использование замороженных российских активов для военных нужд Украины.

После начала специальной военной операции страны G7 и Европейский союз заморозили около половины российских золотовалютных резервов на общую сумму приблизительно €300 млрд евро (27 трлн рублей). Значительная часть этих средств находится на счетах бельгийской клиринговой системы Euroclear. Москва неоднократно заявляла о незаконности этих действий.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ежегодно выплачивать до €5,6 млрд (521,5 млрд рублей) процентов по кредиту для Украины при невозможности использования замороженных российских активов. Европейская комиссия предупредила государства-участники о потенциальных финансовых обязательствах в случае отсутствия соглашения по пакету помощи объемом €140 млрд (13 трлн рублей).