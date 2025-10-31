Дачникам дали советы, как уточнить границы земельных участков Специалист Роскадастра Адигамова: уточнить границы участков можно через МФЦ

Россияне могут уточнить границы своих земельных участков через «Госуслуги», МФЦ или портал Росреестра, заявила 360.ru глава подмосковного филиала Роскадастра Наталья Адигамова. Для этого необходимо заказать онлайн-выписку.

Качество данных об объектах недвижимости позволяет формировать налогооблагаемую базу по имущественным налогам, — подчеркнула Адигамова.

В Роскадастре напомнили, что границы объектов следует проверять перед любой важной процедурой. В частности, вызывать кадастрового инженера нужно перед установкой нового забора на участке.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в России упрощенный порядок оформления недвижимости, известный как «дачная амнистия», продлен до 1 марта 2031 года. Это решение позволяет владельцам зарегистрировать права на землю и постройки без лишних сложностей.