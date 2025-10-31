Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 11:46

Дачникам дали советы, как уточнить границы земельных участков

Специалист Роскадастра Адигамова: уточнить границы участков можно через МФЦ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут уточнить границы своих земельных участков через «Госуслуги», МФЦ или портал Росреестра, заявила 360.ru глава подмосковного филиала Роскадастра Наталья Адигамова. Для этого необходимо заказать онлайн-выписку.

Качество данных об объектах недвижимости позволяет формировать налогооблагаемую базу по имущественным налогам, — подчеркнула Адигамова.

В Роскадастре напомнили, что границы объектов следует проверять перед любой важной процедурой. В частности, вызывать кадастрового инженера нужно перед установкой нового забора на участке.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в России упрощенный порядок оформления недвижимости, известный как «дачная амнистия», продлен до 1 марта 2031 года. Это решение позволяет владельцам зарегистрировать права на землю и постройки без лишних сложностей.

