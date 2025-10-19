Стало известно, до какого срока продлили дачную амнистию в России Депутат Чаплин: дачную амнистию в России продлили до 1 марта 2031 года

В России упрощенный порядок оформления недвижимости, известный как «дачная амнистия», продлен до 1 марта 2031 года, заявил РИА Новости депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Это решение позволяет владельцам зарегистрировать права на землю и постройки без лишних сложностей. Закон также расширил список объектов, подпадающих под амнистию.

Парламентарий пояснил, что раньше под дачную амнистию подпадали садовые дома и хозяйственные постройки на участках, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства. Для строительства в границах населенных пунктов на землях для ИЖС или личного подсобного хозяйства требовалось разрешение.

Последние поправки позволили в упрощенном порядке оформлять право собственности на дом и на землях под ИЖС, и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, — уточнил депутат.

Упрощенный порядок распространяется и на наследников, добавил Чаплин. Для регистрации потребуются документы на участок и технический план. После марта 2031 года оформить права можно будет только через суд.

Ранее сообщалось, что с 2006 года россияне зарегистрировали свыше 16 млн объектов недвижимости по дачной амнистии. Как отметили в Росреестре, большая часть регистраций пришлась на земельные участки и частные дома.