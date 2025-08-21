В Росреестре рассказали об итогах 19 лет действия дачной амнистии Росреестр: россияне оформили 16 млн объектов по дачной амнистии с 2006 года

С 2006 года россияне зарегистрировали свыше 16 млн объектов недвижимости по дачной амнистии, передает РБК со ссылкой на данные Росреестра. Большая часть регистраций пришлась на земельные участки и частные дома.

Согласно данным ведомства, за 19 лет граждане оформили 7,8 млн участков, 4,7 млн индивидуальных жилых домов и 3,5 млн садовых строений. При этом более половины всех регистраций (52%) — 8,3 млн случаев — были проведены с 2011 года.

Для оформления прав собственности по упрощенной схеме требуется предоставить в Росреестр документы на участок и технический план постройки, составленный кадастровым инженером. Такая процедура позволяет избежать сложных бюрократических процедур и обращений в суд.

Упрощенный порядок регистрации прав на определенные объекты недвижимости позволяет людям избежать ненужной бумажной волокиты и судебных разбирательств, оказывает положительное влияние на динамику развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и гражданского оборота недвижимости, — отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Осенью 2024 года программа дачной амнистии была дополнительно расширена. Теперь россияне могут регистрировать в упрощенном порядке не только жилые дома, но и хозяйственные постройки на садовых участках — бани, сараи, летние кухни, а также двухквартирные жилые дома блокированной застройки.

Дачная амнистия действует в России с 2006 года и неоднократно продлевалась. В декабре 2021 года Госдума приняла закон о продлении действия программы до 1 марта 2031 года. А в феврале 2024 года президент Владимир Путин подписал документ, продлевающий упрощенный порядок регистрации общего имущества на садовых и огородных землях на тот же срок.

Ранее депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил NEWS.ru, что расширить дачный участок за счет прилегающей земли возможно, однако для этого необходимо официальное согласование и соблюдение ряда условий. Он пояснил, что процедура сильно отличается в зависимости от расположения надела и требует тщательного оформления.