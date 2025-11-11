Губернатор сообщил о последствиях атаки БПЛА на Саратовскую область Бусаргин: гражданские объекты пострадали при ударе украинских БПЛА под Саратовом

В Саратовской области зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. На месте происшествия в настоящее время работают все оперативные службы. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы, — отметил глава региона.

Он не уточнил конкретные объекты, получившие повреждения, и масштабы разрушений. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые оценивают последствия атаки и ликвидируют ее последствия.

Ранее в Telegram-канале SHOT появилась информация о серии взрывов, прозвучавших в небе над Саратовом и Энгельсом. Согласно сообщениям, в ходе инцидента было зафиксировано от пяти до семи хлопков, которые сопровождались работой систем противовоздушной обороны.

До этого средства ПВО сбили семь украинских беспилотников самолетного типа в течение восьми часов. Атаку зафиксировали 10 ноября в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.