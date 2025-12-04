Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 декабря: инфографика

В ночь на 4 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Республики Крым, 16 — над территорией Ростовской области, 14 — над территорией Ставропольского края, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Брянской области, три — над территорией Воронежской области, по два БПЛА — над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному — над Московским регионом, над территориями Краснодарского края, Липецкой, Нижегородской областей и над акваторией Черного моря», — уточнили в министерстве.