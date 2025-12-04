Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 07:50

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 декабря: инфографика

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В ночь на 4 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 — над территорией Республики Крым, 16 — над территорией Ростовской области, 14 — над территорией Ставропольского края, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Брянской области, три — над территорией Воронежской области, по два БПЛА — над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному — над Московским регионом, над территориями Краснодарского края, Липецкой, Нижегородской областей и над акваторией Черного моря», — уточнили в министерстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

атаки
ВСУ
ПВО
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят на годы перенести четыре прививки
Россиян начали обманывать под предлогом перерасчета пенсии
Существуют ли карма и закон бумеранга? Почему важно прощать, не держать зла
Участники СВО получили новую меру поддержки
Жена Зеленского оскандалилась с программой по вывозу сирот в Турцию
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 декабря
Стало известно об ударе «Искандера» по офису СБУ
Готовим паштет из печени трески с корнишонами за 10 минут: любимый рецепт
«У мамы проблемы»: Александра Морозова о певице Славе, роли в сериале, сыне
Зверства ВСУ в Алексеевке, трагичный обстрел: новости СВО к утру 4 декабря
В России призвали обязать заведения предоставлять именинникам скидку 20%
Россиянам рассказали, как изменится стоимость пенсионного коэффициента
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 декабря: инфографика
Домрачева назвала самую знаковую победу в карьере
Более 70 БПЛА совершили налет на Россию за ночь
Одного из ключевых союзников Киева подловили на нежелании продолжать помощь
В США задержан студент, готовивший массовый расстрел в университете
«Виртуальный характер»: американист о политическом будущем Залужного
Теща американского журналиста рассказала о жестокости ВСУ в Алексеевке
Кошатникам ответили, как установить елку дома без стресса для питомцев
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.