Очевидцы сообщили о серии взрывов над Саратовом и Энгельсом

Telegram-канал SHOT сообщил о прозвучавшей серии взрывов над Саратовом и Энгельсом. По данным канала, всего было слышно около пяти — семи хлопков на фоне работы систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

SHOT уточняет, что на юго-западе Саратова местные жители видели вспышки и звуки моторов в небе. Канал передает, что, предположительно, город атаковали украинские беспилотники.

Очевидцы информировали SHOT, что часть дронов летела со стороны Волги. Канал отметил, что первые взрывы раздали около 02:20 мск.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников самолетного типа в течение восьми часов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаку зафиксировали 10 ноября в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.

До этого российское военное ведомство писало об уничтожении 71 украинского беспилотника в ночь на 10 ноября над территорией 11 регионов страны и акваторией Черного моря. Наибольшее количество дронов сбили над Брянской областью. Кроме того, воздушные цели ликвидировали над Курской, Липецкой, Смоленской и другими областями.