Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 04:06

Очевидцы сообщили о серии взрывов над Саратовом и Энгельсом

SHOT: над территорией Саратова и Энгельса прогремело около семи взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил о прозвучавшей серии взрывов над Саратовом и Энгельсом. По данным канала, всего было слышно около пяти — семи хлопков на фоне работы систем противовоздушной обороны. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

SHOT уточняет, что на юго-западе Саратова местные жители видели вспышки и звуки моторов в небе. Канал передает, что, предположительно, город атаковали украинские беспилотники.

Очевидцы информировали SHOT, что часть дронов летела со стороны Волги. Канал отметил, что первые взрывы раздали около 02:20 мск.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников самолетного типа в течение восьми часов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаку зафиксировали 10 ноября в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.

До этого российское военное ведомство писало об уничтожении 71 украинского беспилотника в ночь на 10 ноября над территорией 11 регионов страны и акваторией Черного моря. Наибольшее количество дронов сбили над Брянской областью. Кроме того, воздушные цели ликвидировали над Курской, Липецкой, Смоленской и другими областями.

взрывы
Саратов
Энгельс
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог предупредила об опасности распродаж в «черную пятницу»
Трамп пообещал снизить давление на российского союзника
Финэксперт назвала простой способ сэкономить при планировании отпуска
Россиянам объяснили, какой объем дров нужно заготавливать на зиму
Очевидцы сообщили о серии взрывов над Саратовом и Энгельсом
Атака ВСУ на Саратовскую область 11 ноября: повреждения, что известно
Врач раскрыл пугающие факты о составе мясной колбасы
Ряд штрафов в России могут многократно увеличить
СК проверит персонал соццентра, из-за которого пациентка лишилась рук
Врач предупредила о вреде вакцины от стресса
Атака на Одесскую область 11 ноября: какие цели поражены, что известно
Фиксированные выплаты к страховой пенсии могут поднять в два раза
Баста, Кадышева, Шура: названы гонорары артистов на новогодние праздники
Работодателям рассказали, как сохранить нервную систему сотрудников
Ссоры с Кудрявцевой, сольная карьера, слова об СВО: как живет Катя Гордон
Россиян ждет самая короткая рабочая зима за 20 лет
Названа проблема, на которую указывает шелушение зоны декольте и кожи шеи
«Европа на перепутье»: страны ЕС исключили из «властного квадрата»
Юрист раскрыл, когда Усольцевых могут признать умершими
Потеря ролей, слова об СВО, поездки в Донбасс: как живет Екатерина Гусева
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.