Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 21:31

Российская ПВО восемь часов отражала серию атак дронов ВСУ

Минобороны России: ПВО уничтожила семь украинских беспилотников за восемь часов

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников самолетного типа в течение восьми часов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атаку зафиксировали 10 ноября в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.

В период с 12:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Республики Крым, — уточнили в ведомстве.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 71 украинского беспилотника в ночь на 10 ноября над территорией 11 регионов страны и акваторией Черного моря. Наибольшее количество дронов сбили над Брянской областью. Кроме того, воздушные цели ликвидировали над Курской, Липецкой, Смоленской и другими областями.

До этого военный блогер Юрий Подоляка сообщил о расправе военнослужащих ВСУ над пожилой жительницей Купянска, которая вышла к ним навстречу, крестилась и умоляла о пощаде. По его данным, оператор БПЛА после наблюдения за женщиной направил дрон в ее сторону и произвел детонацию.

