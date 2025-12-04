«Виртуальный характер»: американист о политическом будущем Залужного

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не обладает значительным политическим влиянием на Украине для участия в президентских выборах, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, украинский генерал не является реальным кандидатом на смену действующему президенту Владимиру Зеленскому.

На последней фотографии Залужный с женой выступают в амплуа типичной семьи украинских беженцев, которые уехали в Европу и теперь готовы вернуться на родину после завершения конфликта и как-то возрождать Украину из того пепла, в котором она оказалась при Зеленском. Но все-таки какой-то реальной политической кампании в стране Залужный не проводит, потому что у него на родине нет никакой политической машины, нет штабов на местах, — отметил Дудаков.

Он подчеркнул, что предвыборная кампания Залужного носит виртуальный характер. По словам Дудакова, экс-главком ВСУ активно публикует материалы в социальных сетях, выступает в британской прессе и дает интервью зарубежным СМИ.

Как бы это ни было, Залужному придется все создавать с нуля либо пользоваться услугами какой-либо из партий. Мы недавно видели, что «Европейская солидарность» Петра Порошенко (экс-президент Украины. — NEWS.ru) готова как-то состыковаться с Залужным, но этот совместный проект не взлетел. Поэтому ситуация пока сложная для экс-главкома ВСУ. Я бы не стал говорить, что он точно очевидный кандидат на смену Зеленскому, — резюмировал Дудаков.

Ранее Залужный намекнул на свое возвращение в Киев, поделившись фотографией в социальных сетях. На снимке он стоит у новогодней елки вместе с женой, а на заднем плане можно увидеть кофейный автомат с надписью на украинском языке.