Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 06:45

«Виртуальный характер»: американист о политическом будущем Залужного

Американист Дудаков: у Залужного нет реального политического капитала на Украине

Валерий Залужный Валерий Залужный Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не обладает значительным политическим влиянием на Украине для участия в президентских выборах, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, украинский генерал не является реальным кандидатом на смену действующему президенту Владимиру Зеленскому.

На последней фотографии Залужный с женой выступают в амплуа типичной семьи украинских беженцев, которые уехали в Европу и теперь готовы вернуться на родину после завершения конфликта и как-то возрождать Украину из того пепла, в котором она оказалась при Зеленском. Но все-таки какой-то реальной политической кампании в стране Залужный не проводит, потому что у него на родине нет никакой политической машины, нет штабов на местах, — отметил Дудаков.

Он подчеркнул, что предвыборная кампания Залужного носит виртуальный характер. По словам Дудакова, экс-главком ВСУ активно публикует материалы в социальных сетях, выступает в британской прессе и дает интервью зарубежным СМИ.

Как бы это ни было, Залужному придется все создавать с нуля либо пользоваться услугами какой-либо из партий. Мы недавно видели, что «Европейская солидарность» Петра Порошенко (экс-президент Украины. — NEWS.ru) готова как-то состыковаться с Залужным, но этот совместный проект не взлетел. Поэтому ситуация пока сложная для экс-главкома ВСУ. Я бы не стал говорить, что он точно очевидный кандидат на смену Зеленскому, — резюмировал Дудаков.

Ранее Залужный намекнул на свое возвращение в Киев, поделившись фотографией в социальных сетях. На снимке он стоит у новогодней елки вместе с женой, а на заднем плане можно увидеть кофейный автомат с надписью на украинском языке.

Валерий Залужный
Владимир Зеленский
Украина
политологи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одного из ключевых союзников Киева подловили на нежелании продолжать помощь
В США задержан студент, готовивший массовый расстрел в университете
«Виртуальный характер»: американист о политическом будущем Залужного
Теща американского журналиста рассказала о жестокости ВСУ в Алексеевке
Кошатникам ответили, как установить елку дома без стресса для питомцев
Нутрициолог ответила, можно ли есть мясо на завтрак
Юрист раскрыл, чем грозит перевозка лыж без чехла в общественном транспорте
В США умер известный джазовый гитарист
Россиянам рассказали неочевидные причины для снятия с рейса
Легендарная биатлонистка Домрачева раскрыла, почему не выступала за Россию
Для старшеклассников подготовили новый учебный стандарт
Путешественникам рассказали об особенностях Саудовской Аравии
К чему снится колокол: предвестие перемен — полное толкование
Степашин нашел способ обойтись без блокировки WhatsApp
Юрист предупредил об уголовной ответственности за запуск фейерверков
Гороскоп на 4 декабря. Кому не нужны конфликты? Кто должен дарить цветы?
Янтык — сочный татарский чебурек без масла: не жирный и очень вкусный!
Лестница во сне: успех, неудачи и судьба — полное толкование
Беспилотник ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Списание долгов напрямую со вклада: что изменилось в правилах ФНС в 2025-м
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.