Юрист раскрыл, чем грозит перевозка лыж без чехла в общественном транспорте

Перевозка лыж без чехла в общественном транспорте грозит штрафом, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Он отметил, что вопрос про поездку в автобусе или метро с лыжами или сноубордом заключается в соблюдении правил перевозки багажа в целом.

Сам по себе факт, что человек едет с лыжами или сноубордом, закон не запрещает. Риск штрафа появляется в трех типичных ситуациях: инвентарь без чехла и с открытыми острыми частями, превышены установленные габариты и не оплачено дополнительное место, либо багаж размещен так, что блокирует проход и нарушает требования безопасности. В большинстве случаев санкция по регионам начинается примерно от 100 рублей, а за неоплаченный крупный багаж в метро Москвы размер фиксирован — 2 тыс. рублей, — объяснил Русяев.

Юрист пояснил, что в этом случае базовое правило задает Федеральный закон № 259‑ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Собеседник добавил, что в статье 22 прямо сказано: пассажир имеет право бесплатно провезти одну единицу ручной клади, а отдельно от нее — одну пару лыж в чехле.

В московском КоАП есть статья 10.9 о нарушении правил пользования метрополитеном и МЦД. Там перечислены запрещенные действия, среди них провоз колющих и легко бьющихся предметов без чехла, прямо упомянуты лыжи и коньки. За такое предусмотрено предупреждение или штраф в сто рублей. Если же инвентарь крупный и по габаритам уже не укладывается в диапазон, который перевозчик относит к ручной клади, включаются правила про багаж. В метрополитене Москвы неоплаченный провоз крупного багажа приравнен к безбилетному проходу: за это установлена санкция в размере 2 тыс. рублей, — рассказал Русяев.

Юрист подчеркнул, что в наземном транспорте разных регионов суммы штрафов отличаются, но логика одна и та же: когда по условиям перевозки нужно оплачивать дополнительное место, а пассажир этого не делает, речь идет уже о нарушении порядка оплаты проезда. Он добавил, что в региональных КоАП встречается еще одна конструкция: провоз громоздкого багажа, который мешает проходу, закрывает двери или создает угрозу для людей. За это могут назначить штраф от 100 рублей и выше, а в некоторых субъектах — до 2 тыс.рублей, резюмировал Русяев.

