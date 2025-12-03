Юрист ответил, можно ли зажигать бенгальские огни на балконе Юрист Салкин: использование бенгальских огней на балконе грозит штрафом

Использование бенгальских огней на балконах и лоджиях запрещено правилами пожарной безопасности, за это предусмотрен административный штраф, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, за такое правонарушение гражданам может грозить денежное взыскание в размере до 15 тыс. рублей.

Использование бенгальских огней на балконах и лоджиях прямо противоречит действующим правилам пожарной безопасности. Сам факт зажигания бенгальских огней на балконе, даже без наступления последствий, образует состав административного правонарушения. Для граждан санкция предусматривает предупреждение или штраф от пяти до 15 тыс. рублей, — пояснил Салкин.

Он добавил, что последствия могут стать куда более серьезными, если праздничная пиротехника станет причиной реального пожара. По словам юриста, в таком случае виновник рискует быть привлеченным к уголовной ответственности.

Если от использования бенгальских огней возник пожар и причинен ущерб соседям, то он подлежит возмещению. А в случае если размер причиненного ущерба превышает 250 тыс. рублей, то виновника привлекут к уголовной ответственности по ст. 168 УК РФ. Наказание варьируется от штрафа до 120 тыс. руб, до лишения свободы сроком до 1 года, — пояснил Салкин.

Ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков заявил, что в черте города запускать фейерверки можно в специально отведенных зонах. По его словам, такие места должны быть оборудованы пожарными средствами и ограждениями.