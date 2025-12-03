Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 05:30

Юрист ответил, можно ли зажигать бенгальские огни на балконе

Юрист Салкин: использование бенгальских огней на балконе грозит штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Использование бенгальских огней на балконах и лоджиях запрещено правилами пожарной безопасности, за это предусмотрен административный штраф, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, за такое правонарушение гражданам может грозить денежное взыскание в размере до 15 тыс. рублей.

Использование бенгальских огней на балконах и лоджиях прямо противоречит действующим правилам пожарной безопасности. Сам факт зажигания бенгальских огней на балконе, даже без наступления последствий, образует состав административного правонарушения. Для граждан санкция предусматривает предупреждение или штраф от пяти до 15 тыс. рублей, — пояснил Салкин.

Он добавил, что последствия могут стать куда более серьезными, если праздничная пиротехника станет причиной реального пожара. По словам юриста, в таком случае виновник рискует быть привлеченным к уголовной ответственности.

Если от использования бенгальских огней возник пожар и причинен ущерб соседям, то он подлежит возмещению. А в случае если размер причиненного ущерба превышает 250 тыс. рублей, то виновника привлекут к уголовной ответственности по ст. 168 УК РФ. Наказание варьируется от штрафа до 120 тыс. руб, до лишения свободы сроком до 1 года, — пояснил Салкин.

Ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков заявил, что в черте города запускать фейерверки можно в специально отведенных зонах. По его словам, такие места должны быть оборудованы пожарными средствами и ограждениями.

юристы
россияне
штрафы
законы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как мошенники обманывают россиян в преддверии Нового года
Штурм в Доброполье, срыв ротации ВСУ: успехи ВС РФ к утру 3 декабря
Россиянам назвали главную опасность мигающей гирлянды
Колумбийский депутат сообщила о сотнях наемниках, убитых на Украине
Васильев призвал покончить с несправедливым техническим разрывом в биатлоне
Россиянам рассказали, чем может обернуться вырубка живой елки на Новый год
Названа причина, по которой ЕС не может влиять на мирный план по Украине
Приснилась умершая бабушка: знак судьбы или предупреждение?
Российским пенсионерам предложили платить «Новогодний капитал»
Татарская хрустящая лепешка: готовим самую простую и вкусную катламу!
Юрист ответил, можно ли зажигать бенгальские огни на балконе
Гороскоп на 3 декабря: как избежать ссоры? Кого ждут финансовые сюрпризы?
Терапевт ответила, какие елочные игрушки могут оказаться ядовитыми
Песков оценил вероятность новогоднего перемирия в зоне СВО
Глава Пентагона описал свой вариант компании для идеального ужина
Что предвещает сон, где вы хороните человека: расшифровка
200 тысяч рублей на подработке: кому готовы столько платить в 2026 году
Врач дал совет, какие тканевые маски лучше использовать зимой
ПВО сбила дроны ВСУ при попытке удара по Саратовской области
Названы неочевидные симптомы, которые могут быть предвестниками инфаркта
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.