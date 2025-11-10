Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 23:23

Вечнозеленый кустарник, покрывающийся розовыми зефирками: хорошо зимует, растет в полутени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кальмия — это изысканный вечнозеленый кустарник, способный стать настоящей жемчужиной вашего сада благодаря своим необычным цветам, напоминающим фарфоровые чашечки или розовые зефирки.

Кальмия хорошо зимует и уникальна своим продолжительным цветением в июне-июле, когда на одном кусте одновременно распускаются сотни бутонов с удивительным градиентным окрасом от нежно-розового до малинового с изящными узорами внутри. Дачники ценят ее за компактную форму, декоративность круглый год и способность расти в полутени, где другие красиво цветущие кустарники чувствуют себя неуютно.

При правильной посадке в кислую рыхлую почву и регулярном поливе этот кустарник становится настоящей гордостью сада, не требуя особого ухода, но неизменно вызывая восторг у всех, кто видит его уникальное цветение.

Ранее был назван цветок за 100 рублей, который растет 20 лет: получите многолетнюю клумбу из одной пачки семян.

Дарья Иванова
Д. Иванова
