Вечнозеленый кустарник, покрывающийся розовыми зефирками: хорошо зимует, растет в полутени

Кальмия — это изысканный вечнозеленый кустарник, способный стать настоящей жемчужиной вашего сада благодаря своим необычным цветам, напоминающим фарфоровые чашечки или розовые зефирки.

Кальмия хорошо зимует и уникальна своим продолжительным цветением в июне-июле, когда на одном кусте одновременно распускаются сотни бутонов с удивительным градиентным окрасом от нежно-розового до малинового с изящными узорами внутри. Дачники ценят ее за компактную форму, декоративность круглый год и способность расти в полутени, где другие красиво цветущие кустарники чувствуют себя неуютно.

При правильной посадке в кислую рыхлую почву и регулярном поливе этот кустарник становится настоящей гордостью сада, не требуя особого ухода, но неизменно вызывая восторг у всех, кто видит его уникальное цветение.

