Белоснежное облако через 30 дней после посева: цветок — мечта занятых дачников

Иберис зонтичный — это настоящая мечта занятых дачников, способный уже через 30–40 дней после посева превратить любой уголок сада в пышное белоснежное облако душистых соцветий.

Его главное преимущество — феноменальная скорость роста и способность цвести с мая по сентябрь, создавая эффект постоянного праздника. Этот однолетник хорош своей универсальностью: он образует аккуратные куртины высотой 25–40 см, идеально подходя для обрамления клумб, украшения рокариев и заполнения пустот между многолетниками.

Его обожают за абсолютную неприхотливость — иберис прекрасно растет на бедных песчаных почвах, не боится засухи и прямого солнца. После цветения растение сохраняет декоративность благодаря ажурной зелени, а при своевременной обрезке может дать вторую волну цветения. При этом он не требует никакого ухода кроме минимального полива в засушливые периоды, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет получить максимальную отдачу при минимальных усилиях.

