Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 06:46

Если температура держится около 0 °C, посейте этот цветок — получите желтые облака без рассады

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы вырастить желтые роскошные облака без рассады, достаточно посеять в ноябре алиссум. Если температура держится около 0 °C, срочно сейте этот цветок. Просто рассыпьте мелкие семена по поверхности уплотненной почвы и слегка притопчите. Все!

Не нужно присыпать землей — семена прорастут сами весной, когда придет их время. Алиссум взойдет дружными всходами в апреле-мае и быстро превратится в пышные кустики высотой 15–20 см, полностью покрытые мелкими золотистыми цветами с медовым ароматом. Он будет цвести с мая до самых заморозков, создавая сплошной желтый ковер, который можно использовать для бордюров, альпинариев и обрамления садовых дорожек.

Алиссум не боится засухи, растет на бедных почвах и после цветения дает обильный самосев, поэтому на следующий год у вас снова будет цветущий ковер без всяких усилий!

Ранее был назван цветок, который растет без удобрений все лето.

Читайте также
Ярко-лиловые цветы вызывают восхищение с первых секунд: с этим многолетником никаких хлопот — само очарование
Общество
Ярко-лиловые цветы вызывают восхищение с первых секунд: с этим многолетником никаких хлопот — само очарование
Никаких хлопот и подкормок — это вам не петуния! Самый живучий многолетник: не цветок, а трудяга с игривым характером
Общество
Никаких хлопот и подкормок — это вам не петуния! Самый живучий многолетник: не цветок, а трудяга с игривым характером
Чем беднее земля, тем пышнее цветение: этот цветок создаст солнечный ковер и на песке, и на камнях
Общество
Чем беднее земля, тем пышнее цветение: этот цветок создаст солнечный ковер и на песке, и на камнях
Меняет оттенок в течение дня, не боится осенних заморозков, ветра и дождей: чудо для сада
Общество
Меняет оттенок в течение дня, не боится осенних заморозков, ветра и дождей: чудо для сада
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Семья и жизнь
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два малыша погибли во время пожара в Уссурийске
Россиянам раскрыли, как правильно установить кормушку для птиц
Глава Минпросвещения высказался о переходе школ на 12-летнее обучение
Команда Овечкина потерпела третье поражение подряд в матче НХЛ
Гибель офицеров ВСУ, тайная операция ВС России: новости СВО к утру 1 ноября
«Рыбный день» со скидкой 50%. Скоро также рухнут цены на мясо и овощи?
Новый российский закон затронул сим-карты в автомобилях и электронике
Россиянам объяснили, как работают мошенники на сайтах знакомств
Вулин раскрыл, как ЕС хочет ударить по России через Сербию
Гатилов осудил принятие антироссийской резолюции в СПЧ ООН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 ноября
«Не мудро»: Вулин пристыдил Трампа после слов о ядерных испытаниях
Средства ПВО перехватили за ночь порядка 100 БПЛА ВСУ
В Великобритании объяснили надежды Трампа на ядерные испытания
В МИД России дали оценку декларации саммита АТЭС
Граждане Молдавии и Румынии сбежали на Украину после ограбления ювелира в Москве
Один из заблокированных российских аэропортов вновь заработал
Российские силы сбили четыре дрона в одном из регионов страны
Врач рассказала о неожиданных полезных свойствах конины
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.