Если температура держится около 0 °C, посейте этот цветок — получите желтые облака без рассады

Чтобы вырастить желтые роскошные облака без рассады, достаточно посеять в ноябре алиссум. Если температура держится около 0 °C, срочно сейте этот цветок. Просто рассыпьте мелкие семена по поверхности уплотненной почвы и слегка притопчите. Все!

Не нужно присыпать землей — семена прорастут сами весной, когда придет их время. Алиссум взойдет дружными всходами в апреле-мае и быстро превратится в пышные кустики высотой 15–20 см, полностью покрытые мелкими золотистыми цветами с медовым ароматом. Он будет цвести с мая до самых заморозков, создавая сплошной желтый ковер, который можно использовать для бордюров, альпинариев и обрамления садовых дорожек.

Алиссум не боится засухи, растет на бедных почвах и после цветения дает обильный самосев, поэтому на следующий год у вас снова будет цветущий ковер без всяких усилий!

