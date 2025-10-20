Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 06:46

Ни капли подкормки за весь сезон: этот цветок растет без удобрений все лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы мечтаете о красивой клумбе, но не хотите заниматься регулярными подкормками, ваш идеальный выбор — эшшольция. Этот однолетник не просто хорошо растет без удобрений — он действительно не нуждается в них!

Эшшольция прекрасно чувствует себя на самых бедных, песчаных и каменистых почвах, где другие цветы чахнут. Более того, избыток питательных веществ может даже навредить ей, приведя к активному росту листвы в ущерб цветению. Ее резные серебристо-зеленые листья и яркие шелковистые цветки, напоминающие маки, будут украшать ваш сад с июня до самых заморозков. Этот цветок растет без удобрений все лето!

Эшшольция засухоустойчива, требует минимального полива. Просто посейте семена весной или под зиму на солнечное место — и все лето вы сможете любоваться роскошным ковром из желтых, оранжевых, розовых или красных цветов, не потратив ни капли подкормки за весь сезон.

Ранее был назван куст, который распускается фонтанами белоснежных цветов с волшебным ароматом и цветет 50 дней.

Дарья Иванова
Дарья Иванова
