Ни капли подкормки за весь сезон: этот цветок растет без удобрений все лето

Если вы мечтаете о красивой клумбе, но не хотите заниматься регулярными подкормками, ваш идеальный выбор — эшшольция. Этот однолетник не просто хорошо растет без удобрений — он действительно не нуждается в них!

Эшшольция прекрасно чувствует себя на самых бедных, песчаных и каменистых почвах, где другие цветы чахнут. Более того, избыток питательных веществ может даже навредить ей, приведя к активному росту листвы в ущерб цветению. Ее резные серебристо-зеленые листья и яркие шелковистые цветки, напоминающие маки, будут украшать ваш сад с июня до самых заморозков. Этот цветок растет без удобрений все лето!

Эшшольция засухоустойчива, требует минимального полива. Просто посейте семена весной или под зиму на солнечное место — и все лето вы сможете любоваться роскошным ковром из желтых, оранжевых, розовых или красных цветов, не потратив ни капли подкормки за весь сезон.

