Посеяла в октябре — розовые шапки переливаются все лето! Этот многолетник выживет на камнях и даже в пещере

С июня до августа этот удивительный многолетник превращает даже самый скрупулезный участок в праздник цветения. Его пышные розовые соцветия-шапки, напоминающие воздушное облако, будут радовать глаз, когда другие растения уже отцвели. Плотные подушки из узких травовидных листьев сохраняют сочную зелень даже под снегом, а нежные соцветия на стройных цветоносах идеально подходят для альпинариев и бордюров.

Природная среда армерии — прибрежные скалы и дюны, что объясняет ее удивительную выносливость. Это растение создано для спартанских условий: оно легко переносит засуху, соленые брызги и бедные почвы. Подзимний посев — естественный путь размножения для этой красавицы. В конце октября, когда земля схватится первым морозцем, семена высеивают в промерзшие бороздки, лишь слегка припорашивая песком. За зиму они пройдут полный цикл стратификации, и с первым весенним теплом появятся дружные всходы.

Армерия предпочитает солнечные места с легким дренированным грунтом, прекрасно чувствует себя на каменистых склонах и подпорных стенках. Уход минимален: достаточно прополки и редкого полива в засушливые периоды. Растение морозостойко, не требует укрытия и с каждым годом образует все более плотные куртины, становясь украшением сада на долгие годы.

