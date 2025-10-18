Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 12:00

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог! Откройте для себя невероятно нежный и влажный десерт без грамма муки! Этот брауни сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус с сочной сладостью яблок. Идеальное лакомство для тех, кто ищет более полезную альтернативу традиционной выпечке, но не готов жертвовать насыщенным вкусом.

Ингредиенты

  • Яблоки — 5 шт.
  • Яйца — 4 шт.
  • Какао-порошок — 4 ст. л.
  • Мед — 1 ст. л.
  • Масло растительное — 50 мл
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Орехи грецкие — 30 г

Приготовление

  1. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, натрите на мелкой терке. В отдельной миске взбейте яйца с медом и растительным маслом до легкой пены. Добавьте какао и разрыхлитель, тщательно перемешайте.
  2. Соедините яблочную массу с шоколадной смесью. Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом, посыпьте измельченными орехами. Выпекайте в разогретой до 185 °C духовке 50–55 минут до сухой зубочистки. Дайте полностью остыть перед нарезкой — это поможет брауни сохранить идеальную текстуру.

Ранее мы готовили капустный салат с яйцами и горошком. Скорее всего, вы так еще не смешивали. Сочетание простое, но вкус обалденный.

