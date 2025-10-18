Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог! Откройте для себя невероятно нежный и влажный десерт без грамма муки! Этот брауни сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус с сочной сладостью яблок. Идеальное лакомство для тех, кто ищет более полезную альтернативу традиционной выпечке, но не готов жертвовать насыщенным вкусом.

Ингредиенты

Яблоки — 5 шт.

Яйца — 4 шт.

Какао-порошок — 4 ст. л.

Мед — 1 ст. л.

Масло растительное — 50 мл

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Орехи грецкие — 30 г

Приготовление

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, натрите на мелкой терке. В отдельной миске взбейте яйца с медом и растительным маслом до легкой пены. Добавьте какао и разрыхлитель, тщательно перемешайте. Соедините яблочную массу с шоколадной смесью. Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом, посыпьте измельченными орехами. Выпекайте в разогретой до 185 °C духовке 50–55 минут до сухой зубочистки. Дайте полностью остыть перед нарезкой — это поможет брауни сохранить идеальную текстуру.

