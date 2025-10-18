Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог! Откройте для себя невероятно нежный и влажный десерт без грамма муки! Этот брауни сочетает в себе насыщенный шоколадный вкус с сочной сладостью яблок. Идеальное лакомство для тех, кто ищет более полезную альтернативу традиционной выпечке, но не готов жертвовать насыщенным вкусом.
Ингредиенты
- Яблоки — 5 шт.
- Яйца — 4 шт.
- Какао-порошок — 4 ст. л.
- Мед — 1 ст. л.
- Масло растительное — 50 мл
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Орехи грецкие — 30 г
Приготовление
- Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, натрите на мелкой терке. В отдельной миске взбейте яйца с медом и растительным маслом до легкой пены. Добавьте какао и разрыхлитель, тщательно перемешайте.
- Соедините яблочную массу с шоколадной смесью. Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом, посыпьте измельченными орехами. Выпекайте в разогретой до 185 °C духовке 50–55 минут до сухой зубочистки. Дайте полностью остыть перед нарезкой — это поможет брауни сохранить идеальную текстуру.
