Капустный салат с яйцами и горошком: скорее всего, вы так еще не смешивали. Сочетание простое, но вкус обалденный! Хрустящая капуста, сочные огурцы и нежные яйца в обрамлении ароматной зелени — этот салат поражает идеальным балансом текстур и свежести. Легкий, но сытный, он станет универсальным спутником для любого приема пищи, от будничного ужина до праздничного застолья.

Ингредиенты:

Огурцы свежие — 2 шт.

Капуста белокочанная — 1/4 кочана

Яйца — 4 шт.

Горошек зелёный — 1 банка

Зелень свежая — по вкусу

Майонез — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Отваренные яйца нарежьте кубиками, капусту тонко нашинкуйте и слегка разомните руками для мягкости. Огурцы нарежьте соломкой, смешайте с капустой, яйцами и зеленым горошком без жидкости. Добавьте рубленую зелень, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте к любому блюду, также вкусно без ничего с хлебом.

