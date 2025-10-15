Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 08:00

Капустный салат с яйцами и горошком: скорее всего, вы так еще не смешивали. Сочетание простое, но вкус обалденный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустный салат с яйцами и горошком: скорее всего, вы так еще не смешивали. Сочетание простое, но вкус обалденный! Хрустящая капуста, сочные огурцы и нежные яйца в обрамлении ароматной зелени — этот салат поражает идеальным балансом текстур и свежести. Легкий, но сытный, он станет универсальным спутником для любого приема пищи, от будничного ужина до праздничного застолья.

Ингредиенты:

  • Огурцы свежие — 2 шт.
  • Капуста белокочанная — 1/4 кочана
  • Яйца — 4 шт.
  • Горошек зелёный — 1 банка
  • Зелень свежая — по вкусу
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Отваренные яйца нарежьте кубиками, капусту тонко нашинкуйте и слегка разомните руками для мягкости. Огурцы нарежьте соломкой, смешайте с капустой, яйцами и зеленым горошком без жидкости.
  2. Добавьте рубленую зелень, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте к любому блюду, также вкусно без ничего с хлебом.

Ранее мы готовили крабовый салат по-новому с копченым сыром. Убираем надоевшие рис и огурцы.

