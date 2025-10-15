Капустный салат с яйцами и горошком: скорее всего, вы так еще не смешивали. Сочетание простое, но вкус обалденный! Хрустящая капуста, сочные огурцы и нежные яйца в обрамлении ароматной зелени — этот салат поражает идеальным балансом текстур и свежести. Легкий, но сытный, он станет универсальным спутником для любого приема пищи, от будничного ужина до праздничного застолья.
Ингредиенты:
- Огурцы свежие — 2 шт.
- Капуста белокочанная — 1/4 кочана
- Яйца — 4 шт.
- Горошек зелёный — 1 банка
- Зелень свежая — по вкусу
- Майонез — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Отваренные яйца нарежьте кубиками, капусту тонко нашинкуйте и слегка разомните руками для мягкости. Огурцы нарежьте соломкой, смешайте с капустой, яйцами и зеленым горошком без жидкости.
- Добавьте рубленую зелень, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте к любому блюду, также вкусно без ничего с хлебом.
