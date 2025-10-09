Крабовый салат по-новому с копченым сыром: убираем надоевшие рис и огурцы! Этот нежный салат с крабовыми палочками поразит вас изысканным сочетанием текстур! Копченый сыр, сочная кукуруза и легкий соус из авокадо создают современную версию знакомого с детства блюда. Идеальный вариант для праздничного стола — красиво, вкусно и необычно!

Ингредиенты

Крабовые палочки — 200 г

Сыр копченый или косичка — 150 г

Кукуруза консервированная — 150 г

Яйца — 3 шт.

Авокадо — 1 шт.

Лук красный — 0,5 шт.

Йогурт натуральный — 100 г

Сок лимона — 1 ст. л.

Уксус яблочный — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Лук нарежьте тонкими полукольцами и замаринуйте в смеси воды и яблочного уксуса на 15 минут. Яйца отварите и натрите на крупной терке, крабовые палочки и сыр нарежьте мелкими кубиками. Для соуса разомните авокадо вилкой, смешайте с йогуртом, лимонным соком, солью и перцем. Соберите салат слоями: крабовые палочки, маринованный лук, яичный слой, сыр, кукуруза. Каждый слой промажьте соусом из авокадо. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа перед подачей.

