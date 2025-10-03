Салат «Карнавал» — простой хит: суперское сочетание крабовых палочек и свеклы. Этот салат сочетает нежность крабовых палочек, сладость свеклы и пикантность сыра. Многослойная композиция с чесночными нотками станет настоящим украшением вашего застолья. Простота приготовления и запоминающийся вкус!

Ингредиенты

Палочки крабовые — 150 г

Свекла вареная — 1 шт. (крупная)

Сыр колбасный — 150 г

Яйца — 3 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 100 г

Укроп — для украшения

Соль — по вкусу

Приготовление

Яйца и свеклу отварите до готовности, очистите. Крабовые палочки и сыр нарежьте мелкими кубиками. Свеклу и яйца натрите на отдельных тёрках. Чеснок пропустите через пресс. Выложите слоями: 1) крабовые палочки + майонез; 2) сыр + чеснок + майонез; 3) яйца + майонез; 4) свекла + майонез. Уберите в холодильник на 1 час для пропитки. Украсьте укропом. Совет: для контраста добавьте слой обжаренных грецких орехов.

