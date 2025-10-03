Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 10:30

Салат «Карнавал» — простой хит: суперское сочетание крабовых палочек и свеклы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Карнавал» — простой хит: суперское сочетание крабовых палочек и свеклы. Этот салат сочетает нежность крабовых палочек, сладость свеклы и пикантность сыра. Многослойная композиция с чесночными нотками станет настоящим украшением вашего застолья. Простота приготовления и запоминающийся вкус!

Ингредиенты

  • Палочки крабовые — 150 г
  • Свекла вареная — 1 шт. (крупная)
  • Сыр колбасный — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 100 г
  • Укроп — для украшения
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца и свеклу отварите до готовности, очистите. Крабовые палочки и сыр нарежьте мелкими кубиками. Свеклу и яйца натрите на отдельных тёрках. Чеснок пропустите через пресс. Выложите слоями: 1) крабовые палочки + майонез; 2) сыр + чеснок + майонез; 3) яйца + майонез; 4) свекла + майонез.
  2. Уберите в холодильник на 1 час для пропитки. Украсьте укропом. Совет: для контраста добавьте слой обжаренных грецких орехов.

Ранее мы готовили салат «Тропики». Обалденное сочетание ветчины и ананасов — и ничего не надо варить.

