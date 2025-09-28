Салат «Тропики» за 10 минут: обалденное сочетание ветчины и ананасов — и ничего не надо варить. Яркий, сытный и невероятно сочный салат, который станет настоящим украшением праздничного стола. Идеальный баланс солёных, сладких и пикантных ноток в каждой ложке!
Ингредиенты
- Ветчина — 300 г
- Ананасы консервированные — 1 банка (400 г)
- Перец болгарский — 2 шт. (разных цветов)
- Сыр твёрдый — 200 г
- Маслины без косточек — 100 г
- Майонез — 150 г
- Зелень петрушки — для украшения
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по желанию
Приготовление
- Ветчину нарежьте аккуратными кубиками. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте такими же кубиками. Ананасы откиньте на дуршлаг, дайте стечь соку, затем нарежьте кусочками. Маслины разрежьте пополам.
- Сыр натрите на крупной тёрке. Все ингредиенты соедините в салатнице, заправьте майонезом, посолите по вкусу. Аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте веточками петрушки.
Совет: для пикантности добавьте 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс.
