Салат «Тропики» за 10 минут: обалденное сочетание ветчины и ананасов — и ничего не надо варить. Яркий, сытный и невероятно сочный салат, который станет настоящим украшением праздничного стола. Идеальный баланс солёных, сладких и пикантных ноток в каждой ложке!

Ингредиенты

Ветчина — 300 г

Ананасы консервированные — 1 банка (400 г)

Перец болгарский — 2 шт. (разных цветов)

Сыр твёрдый — 200 г

Маслины без косточек — 100 г

Майонез — 150 г

Зелень петрушки — для украшения

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по желанию

Приготовление

Ветчину нарежьте аккуратными кубиками. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте такими же кубиками. Ананасы откиньте на дуршлаг, дайте стечь соку, затем нарежьте кусочками. Маслины разрежьте пополам. Сыр натрите на крупной тёрке. Все ингредиенты соедините в салатнице, заправьте майонезом, посолите по вкусу. Аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте веточками петрушки.

Совет: для пикантности добавьте 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс.

