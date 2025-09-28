Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 09:00

Салат «Тропики» за 10 минут: обалденное сочетание ветчины и ананасов — и ничего не надо варить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Тропики» за 10 минут: обалденное сочетание ветчины и ананасов — и ничего не надо варить. Яркий, сытный и невероятно сочный салат, который станет настоящим украшением праздничного стола. Идеальный баланс солёных, сладких и пикантных ноток в каждой ложке!

Ингредиенты

  • Ветчина — 300 г
  • Ананасы консервированные — 1 банка (400 г)
  • Перец болгарский — 2 шт. (разных цветов)
  • Сыр твёрдый — 200 г
  • Маслины без косточек — 100 г
  • Майонез — 150 г
  • Зелень петрушки — для украшения
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по желанию

Приготовление

  1. Ветчину нарежьте аккуратными кубиками. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте такими же кубиками. Ананасы откиньте на дуршлаг, дайте стечь соку, затем нарежьте кусочками. Маслины разрежьте пополам.
  2. Сыр натрите на крупной тёрке. Все ингредиенты соедините в салатнице, заправьте майонезом, посолите по вкусу. Аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте веточками петрушки.

Совет: для пикантности добавьте 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс.

Ранее мы готовили слоеный салат с говядиной и грибами. Осенняя симфония вкусов — просто и безумно вкусно.

Читайте также
Готовится за 20 минут: ленивый салат, который улетает мгновенно — готовлю с горбушей
Общество
Готовится за 20 минут: ленивый салат, который улетает мгновенно — готовлю с горбушей
Слойки-рулетики с ветчиной и сыром: готовятся за 15 минут, а исчезают со стола мгновенно
Общество
Слойки-рулетики с ветчиной и сыром: готовятся за 15 минут, а исчезают со стола мгновенно
Солянка из минтая с маслинами и корнишонами: в тысячу раз вкуснее ухи
Общество
Солянка из минтая с маслинами и корнишонами: в тысячу раз вкуснее ухи
Блюдо, которым объедаешься и худеешь: куриные отбивные под ананасом
Общество
Блюдо, которым объедаешься и худеешь: куриные отбивные под ананасом
Турецкий завтрак «До кофе»: много маленьких тарелочек с вкусной едой — идеально для выходного дня
Общество
Турецкий завтрак «До кофе»: много маленьких тарелочек с вкусной едой — идеально для выходного дня
салаты
ветчина
простой рецепт
ананасы
закуски
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.