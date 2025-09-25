Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 14:00

Слоеный салат с говядиной и грибами: осенняя симфония вкусов — просто и безумно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот слоеный салат с говядиной и грибами — настоящая осенняя симфония вкусов! Сочное мясо, хрустящие огурцы, нежные яйца и ароматные грибы создают идеальную гармонию. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают его хитом для любого застолья.

Ингредиенты

  • Говядина отварная — 300 г
  • Картофель отварной — 2 шт.
  • Яйца вареные — 3 шт.
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Огурцы маринованные — 3 шт.
  • Сыр твердый — 100 г
  • Орехи грецкие — 50 г
  • Сметана — 200 г
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Говядину и огурцы нарежьте мелким кубиком. Картофель и яйца натрите на крупной терке. Грибы с луком обжарьте до золотистого цвета, дайте маслу стечь. Орехи измельчите и слегка подсушите на сковороде.
  2. Выкладывайте салат слоями: 1) картофель, 2) говядина, 3) огурцы, 4) грибы с луком, 5) яйца, 6) сыр. Каждый слой промазывайте тонким слоем сметаны и слегка подсаливайте. Верх украсьте орехами. Дайте салату пропитаться 2–3 часа в холодильнике.

Совет: для пикантности можно добавить мелко нарезанный чернослив между слоями.

Ранее мы готовили салат «Царская охота» с картофельной соломкой! Популярнее и вкуснее оливье.

