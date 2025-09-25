Слоеный салат с говядиной и грибами: осенняя симфония вкусов — просто и безумно вкусно

Этот слоеный салат с говядиной и грибами — настоящая осенняя симфония вкусов! Сочное мясо, хрустящие огурцы, нежные яйца и ароматные грибы создают идеальную гармонию. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают его хитом для любого застолья.
Ингредиенты
- Говядина отварная — 300 г
- Картофель отварной — 2 шт.
- Яйца вареные — 3 шт.
- Шампиньоны — 200 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Огурцы маринованные — 3 шт.
- Сыр твердый — 100 г
- Орехи грецкие — 50 г
- Сметана — 200 г
- Масло растительное — для жарки
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Говядину и огурцы нарежьте мелким кубиком. Картофель и яйца натрите на крупной терке. Грибы с луком обжарьте до золотистого цвета, дайте маслу стечь. Орехи измельчите и слегка подсушите на сковороде.
- Выкладывайте салат слоями: 1) картофель, 2) говядина, 3) огурцы, 4) грибы с луком, 5) яйца, 6) сыр. Каждый слой промазывайте тонким слоем сметаны и слегка подсаливайте. Верх украсьте орехами. Дайте салату пропитаться 2–3 часа в холодильнике.
Совет: для пикантности можно добавить мелко нарезанный чернослив между слоями.
