Слоеный салат с говядиной и грибами: осенняя симфония вкусов — просто и безумно вкусно

Слоеный салат с говядиной и грибами: осенняя симфония вкусов — просто и безумно вкусно

Этот слоеный салат с говядиной и грибами — настоящая осенняя симфония вкусов! Сочное мясо, хрустящие огурцы, нежные яйца и ароматные грибы создают идеальную гармонию. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают его хитом для любого застолья.

Ингредиенты

Говядина отварная — 300 г

Картофель отварной — 2 шт.

Яйца вареные — 3 шт.

Шампиньоны — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Огурцы маринованные — 3 шт.

Сыр твердый — 100 г

Орехи грецкие — 50 г

Сметана — 200 г

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Приготовление

Говядину и огурцы нарежьте мелким кубиком. Картофель и яйца натрите на крупной терке. Грибы с луком обжарьте до золотистого цвета, дайте маслу стечь. Орехи измельчите и слегка подсушите на сковороде. Выкладывайте салат слоями: 1) картофель, 2) говядина, 3) огурцы, 4) грибы с луком, 5) яйца, 6) сыр. Каждый слой промазывайте тонким слоем сметаны и слегка подсаливайте. Верх украсьте орехами. Дайте салату пропитаться 2–3 часа в холодильнике.

Совет: для пикантности можно добавить мелко нарезанный чернослив между слоями.

Ранее мы готовили салат «Царская охота» с картофельной соломкой! Популярнее и вкуснее оливье.